カラフルで超可愛いーーッッ♡【3COINS】見つけたら即カゴ推奨！「新作ストックバッグ」

食料品は、安い時にまとめ買いして家計をやりくりしている人も多いのでは？ そんな人に注目してほしいのが、食品の保存に便利なストックバッグ。今回は、大量購入した食料品の保管等に役立つ【3COINS（スリーコインズ）】の「新作ストックバッグ」をご紹介します。カラフルな色使いとアートのようなイラストが可愛らしく、使うたびに気分が上がりそう。さらに、用途に合わせて選べる豊富なサイズ展開も魅力です。

麺類の保管に便利！ マチ付きなところも推しポイント

パスタや蕎麦、うどんなどの乾麺類の保管に重宝しそうな「マチ付きストックバッグロング」。サイズは約縦38 × 横14 × マチ6cm。マチがしっかりあるので、長さのある野菜などにも使いやすそうです。25枚入りで\330（税込）と、リーズナブルなのも嬉しいポイントです。

迷ったらコレ！ 万能サイズ

大容量サイズで買った食材を小分けして冷凍保存したり、余った食材の一時保管に使ったりと、使い勝手抜群なのが「マチ付きストックバッグ：L」。約縦29 × 横27 × マチ3cmで、20枚入り。こちらも\330（税込）です。冷蔵庫や冷凍庫は使用できますが、電子レンジや湯せん等の熱を加える行為はNGだそう。公式サイトによると、「旅行やお出かけの際には小物等の持ち運びに使えて便利」とのことで、さまざまな活用方法がありそうです。

どちらも食料品の他に、旅行時の小物入れ、身の回り品の整理整頓など、工夫次第で使い方が広がりそう。デザインもおしゃれなので、キッチンや部屋のインテリアにこだわっている人にもおすすめです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N