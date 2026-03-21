インスタグラム更新

10年バンクーバー五輪代表のプロスノーボーダー国母和宏が20日、自身のインスタグラムを更新した。ミラノ・コルティナ五輪で日本に熱狂をもたらした“弟子”を祝福する姿がファンから称賛されている。

国母がアップしたのは、2つのメダルを首にかけて笑顔を見せる写真。隣には、ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子でビッグエア金、スロープスタイル銅メダルを獲得した21歳・村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が写っていた。国母は「推しの2人です。2人ともおめでとう」と投稿。村瀬も「Our Boss」と反応した。さらに村瀬の妹で、先月下旬のビッグエア全日本選手権を制した由徠との2ショットも公開している。

柔和な表情にファンから「スノボ界のBOSS」「最高」「二人ともカッコいい」「レジェンドがレジェンドを生む」「あつすぎます」「国母さんとその上の世代が築き上げた日本のスノーボードがやっと世界一までたどり着けましたね」「お二人とも伝説です！」「アニキうれしいですね」などの声が上がった。

一般的にはバンクーバー五輪の腰パン騒動による「ちっ、うるせーな」「反省してまーす」のイメージが強い。だが、スノーボードの技術は疑いようがない。コーチング能力も高い。若い世代からも慕われている。



（THE ANSWER編集部）