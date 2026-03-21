◆女子アジア杯 ▽決勝 日本１―０オーストラリア（２１日、オーストラリア・シドニー）

暫定ＦＩＦＡランク６位のなでしこジャパンは、決勝で同１５位のオーストラリアに、１―０で勝利。２大会ぶり３度目のアジア制覇を達成した。

今大会の開催国のオーストラリアとは過去２９度対戦し、１３勝８分け８敗。前回は、ニルス・ニールセン監督の初陣である昨年２月のシービリーブス杯で対戦し、なでしこジャパンが４―０で快勝した。ニールセン監督は今大会準決勝の韓国戦（４〇１）と同じ先発メンバーで、アジア制覇をかけた一戦へ臨んだ。

ここまでの５戦で２８得点を奪いながら、失点はわずか１。攻守で圧倒してここまで勝ち上がってきた。しかし、相手の積極的な守備、攻撃での勢いがこれまでの相手とは異なり、接戦に。ボール支配率も互角の戦いとなり、決定機も複数作られた。

しかし、この日も先に主導権を握った。前半１７分、この日は左ウィングに入ったＦＷ浜野まいかがＭＦ長谷川唯のパスを後ろ向きでもらうと、エリア手前から反転しながらミドルシュートを放つ。相手ＧＫも予想外だったのか、反応が遅れ、ゴール右に先制弾が吸い込まれた。

試合終盤には基本布陣の４―３―３ではなく、３バックを採用。オーストラリアの反撃の芽を摘み、逃げ切った。

紆余（うよ）曲折を経て、アジアの頂点に返り咲いた。ニールセン監督の初陣となった昨年２月のシービリーブス杯では初優勝。１３年ぶりに米国を破る快挙も達成し、希望にあふれたが、以降は苦戦を強いられた。コロンビア、ブラジル、スペイン、イタリア、ノルウェーと戦った国際親善試合は２分４敗で、７月の東アジアＥ―１選手権では大会３連覇を逃した。しかし、１１月のカナダ戦前にミーティング方法の変更などを試みると、コミュニケーションの問題などがクリアになり復調。今大会は大会を通じて攻守で圧倒し続けた。

準々決勝のフィリピン戦で勝利し、１０大会連続のＷ杯出場を決めた後も、ニールセン監督と選手の口からは「アジア杯での優勝」への思いが多く挙がり、Ｗ杯出場はあくまでも通過点であることを強調していた。アジアを制し、次の目標は当然世界一。指揮官が就任時に掲げた目標へ、大きく前進する優勝となった。