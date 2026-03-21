ドットの遊び心を装いにできる！ 本場奄美大島紬NEXTプロジェクト「スペースインベーダー大島紬」

記事ポイント 2026年3月20日に予約販売開始。秋名バラと龍郷柄を展開。3月20日から展示会も実施。 2026年3月20日に予約販売開始。秋名バラと龍郷柄を展開。3月20日から展示会も実施。

日本の伝統工芸である本場奄美大島紬と、ゲーム文化の象徴として親しまれるスペースインベーダーが重なり合う新作が、2026年3月20日から予約販売を始めます。

古典柄の中にドットの遊び心を溶け込ませたデザインで、着物としても日常の装いとしても楽しめました。

若手職人の挑戦から生まれた一作として、展示会とクラウドファンディングでお披露目されます。

本場奄美大島紬NEXTプロジェクト「スペースインベーダー大島紬」

予約販売開始日：2026年3月20日予約受付期間：2026年3月20日〜2026年6月19日展示会開催日：3月20日・3月21日・3月22日予約販売方法：クラウドファンディングで先行受付

スペースインベーダーは日本発のビデオゲームとして広く知られる存在で、そのドット表現が大島紬の絣技法と響き合いました。

今回はインベーダーの造形をそのまま見せるのではなく、秋名バラや龍郷柄の中へ自然に織り込み、伝統柄として着られるかたちに整えています。

タイトーの正式ライセンスのもとで進む企画で、若手職人が受け継いだ技と新しい感覚を結びつけた点も見逃せません。

図案は細かな調整を重ねながら仕上げられており、着物だけでなくカジュアル着や小物へ広げて楽しめる提案も用意されています。

2023年8月30日に始動した新ブランドの流れをくむ取り組みで、選んだ順にシリアルナンバー付き証明カードが付く特別感もうれしいところです。

秋名バラ・スペースインベーダー

柄名：秋名バラ・スペースインベーダー提案：着物・カジュアル着付属：シリアルナンバー付き証明カード

白大島を基調にしたすっきりとした表情の中へインベーダーを忍ばせた柄で、伝統の品のよさと遊び心が同居します。

和装として楽しむのはもちろん、モード感のある着こなしに寄せたい人にも手に取りやすい一作です。

龍郷柄・スペースインベーダー

柄名：龍郷柄・スペースインベーダー提案：着物・小物付属：シリアルナンバー付き証明カード

泥大島の力強い龍郷柄の中にゲームのキャラクターを散りばめたデザインで、近くで見るほど発見がある仕上がりになっています。

着物としての存在感を楽しみたい人にも、小物でさりげなく取り入れたい人にも似合う柄です。

展示会では図案展示に加え、トークイベントや織り実演も行われ、ものづくりの背景まで味わえます。

ゲームの記憶と伝統の手仕事をひとつの装いで楽しめるところが、この企画の大きな魅力です。

和の装いを新鮮に楽しみたい人にも、レトロゲームが好きな人にもおすすめします。

予約販売は2026年3月20日から2026年6月19日までで、展示会は3月20日から3月22日まで開かれます。

スペースインベーダー大島紬の紹介でした。

よくある質問

Q. 予約販売はいつから始まりますか。

2026年3月20日から始まります。

Q. どんな柄が展開されますか。

秋名バラ・スペースインベーダーと龍郷柄・スペースインベーダーが用意されました。

Q. 展示会では何を楽しめますか。

図案展示のほか、トークイベントや織り実演が予定されています。

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