KEY TO LIT中村嶺亜、鍛え上げた筋肉で魅了 『Eye-Ai』表紙に単独初登場「すごく大切なものが詰まった１冊が完成した」
5人組グループ・KEY TO LITの中村嶺亜が4月2日発売の英文情報雑誌『Eye-Ai』2026年5月号（ザ・ショット発行）に登場する。
【画像】割れたシックスパット…引き締まった肉体を披露した中村嶺亜
『Eye-Ai』の表紙に初単独登場するのはこの春、初となる個展『REIA NAKAMURA 1st EXHIBITION ReBELiUM @SHIBUYA』を開催する中村。自身が生み出したキャラクターのオマージュ衣装で撮影。中面にも今回の個展とリンクした撮影やインタビューから、鍛え上げた筋肉ショットまで内容たっぷりで届ける。
また今回は発売日が中村の29歳の誕生日ということでそちらに絡めた企画も。中村は「メンバーカラーのピンクも、自分が作ったキャラクターも入っているし、それをイメージした衣装を着たり、すごく大切なものが詰まった１冊が完成したと思います。Eye-Aiさんで最高な誕生日のスタートダッシュがきれたので、最高な1年にしたいと思います。29歳の中村嶺亜もよろしくお願いします！」と語る。
全12P（内1Pは和訳ページ）。
【画像】割れたシックスパット…引き締まった肉体を披露した中村嶺亜
『Eye-Ai』の表紙に初単独登場するのはこの春、初となる個展『REIA NAKAMURA 1st EXHIBITION ReBELiUM @SHIBUYA』を開催する中村。自身が生み出したキャラクターのオマージュ衣装で撮影。中面にも今回の個展とリンクした撮影やインタビューから、鍛え上げた筋肉ショットまで内容たっぷりで届ける。
全12P（内1Pは和訳ページ）。