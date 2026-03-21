【R-1】今井らいぱち、いち早くファイナルステージ進出
“ピン芸日本一決定戦”『Indeed R-1グランプリ2026』（カンテレ・フジテレビ系）が、21日に放送（後6：30）。7番手のルシファー吉岡の点数が出たタイミングで、暫定1位の今井らいぱちがファイナルステージを決めた。
【写真】会場の空気もバツグン！R-1で前説を務めた“芸人”
過去最多6171人のエントリーの中から見事決勝に駒を進めたのは、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ 渡辺銀次、ななまがり 初瀬、さすらいラビー 中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタン・お抹茶の9人（※決勝出番順）。過去最多6171人のエントリーの中から、24代目王者の称号と優勝賞金500万円をかけて激突する。
決勝を進行する新MCとして、南海キャンディーズ・山里亮太と生見愛瑠が就任。審査員の顔ぶれは、陣内智則、バカリズム、友近、小籔千豊、マヂカルラブリー・野田クリスタル、佐久間一行、ハリウッドザコシショウとなっている。
決勝のネタ時間は4分。ファーストステージは、審査員7人による700点満点（100点×7人）で、上位3人がファイナルステージへ進出。審査員7人の決選投票で、優勝者が決まる。
【写真】会場の空気もバツグン！R-1で前説を務めた“芸人”
過去最多6171人のエントリーの中から見事決勝に駒を進めたのは、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ 渡辺銀次、ななまがり 初瀬、さすらいラビー 中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタン・お抹茶の9人（※決勝出番順）。過去最多6171人のエントリーの中から、24代目王者の称号と優勝賞金500万円をかけて激突する。
決勝のネタ時間は4分。ファーストステージは、審査員7人による700点満点（100点×7人）で、上位3人がファイナルステージへ進出。審査員7人の決選投票で、優勝者が決まる。