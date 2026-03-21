■サッカー AFC女子アジアカップ決勝 日本 1ー0 オーストラリア（日本時間21日、オーストラリア・シドニー）

ブラジルで行われるFIFA女子ワールドカップ2027に10大会連続10度目の出場を決めたなでしこジャパン（FIFAランク8位）は、決勝でオーストラリア（同15位）と対戦し、1ー0で勝利。完全アウェーの中、2大会ぶり3度目の優勝を果たした。

前半は17分に浜野まいか（21）がペナルティーエリアの外でパスを受けると、振り向きざまに右足で豪快なミドルシュート。これが決勝点となり、後半も鉄壁の守備で1点を守り抜き、接戦を制した。

予選グループでは3戦で17得点無失点と圧倒的な攻撃力を見せたなでしこジャパン。準々決勝のフィリピン戦でも完勝し、ベスト4進出決定。来年開催されるFIFA女子ワールドカップの切符を手にした。準決勝では韓国を相手に、今大会初失点を喫したが、植木理子（26）の4試合連続ゴールなど4対1で快勝した。決勝も無失点で切り抜け、今大会わずか1失点でアジアの頂点に輝いた。

【日本代表の結果】

予選グループ

3月4日 日本 〇2ー0 チャイニーズ・タイペイ

3月7日 日本 〇11ー0 インド

3月10日 日本 〇4ー0 ベトナム

3月15日 準々決勝 日本 〇7ー0 フィリピン

3月18日 準決勝 日本 〇4ー1 韓国

3月21日 決勝 日本 〇1ー0 オーストラリア

