飼い主さんが階段を登り始めたら、ワンコが「登れないから抱っこして」とアピールしてきて…？ワンコの可愛い行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万2000回再生を突破しています。

【動画：『階段が登れない』とアピールする犬→抱っこをおねだりしてきて…『まるで赤ちゃんのような行動』

ワンコが「階段を登れない」とアピール

Instagramアカウント「bondo.wan」に投稿されたのは、トイプードルの「ボンド」くんの可愛い行動です。この日、飼い主さんが上の階に行こうとしたら、ボンドくんもついてきたそう。しかしボンドくんは階段の前で立ち止まり、飼い主さんが階段の途中から「おいで」と呼んでも登ろうとしなかったとか。

そして飼い主さんをじっと見つめて、何か言いたげにしっぽをフリフリ…。どうやら「自分で登れないから抱っこして」とアピールしているようです。

赤ちゃんのようで可愛すぎる

ボンドくんに抱っこをおねだりされたら、断れるはずがありません。飼い主さんは階段を下りて両手を伸ばし、「よいしょ～」とボンドくんの体を引き寄せたそう。するとボンドくんは飼い主さんの肩につかまり、足をぴょんっと浮かせて膝に飛び乗ってきたとか。そしてそのまま一緒に上の階へ。

ボンドくんはトイプードルにしては体が大きくてたくましいのですが、抱っこで運んでもらう姿はまるで赤ちゃんのよう…。あまりにも可愛くて、キュンとせずにはいられません！

実は甘えているだけ！？

ボンドくんがお家の階段を登る時に抱っこをおねだりするのは、いつものことなのだとか。しかし実は全然階段を登れないわけではなく、外にいる時は余裕の表情でスタスタと階段を登ったり降りたりしているそうです。

もしかしたら本当はお家の階段も自分で登れるのに、飼い主さんに甘えたくて登れないフリをしているのかも…？ボンドくんなりの甘え方なのだと思ったら、抱っこをおねだりするという行動が、より一層愛おしくなりますね。

この投稿には「可愛すぎる」と悶絶する人が続出！また「うちの子も家の階段は登れません。甘えてるのかな」「わが家のワンコも寝る時は抱っこで2階に上がります」といった共感のコメントも寄せられています。

ボンドくんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「bondo.wan」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「bondo.wan」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。