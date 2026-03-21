◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026(3/1〜3/21、オーストラリア)

サッカーの『AFC女子アジアカップオーストラリア2026』は21日に決勝が行われ、日本（FIFAランク8位)がオーストラリア（FIFAランク15位）に勝利し、2大会ぶり3度目の優勝を飾りました。

両チームはすでに今大会上位6チームに入っており、2027年ワールドカップ・ブラジル大会の出場権を獲得。あとはアジア王者をかけ、この一戦にのぞみました。

なでしこジャパンは立ち上がりにボールを支配すると前半17分、FW浜野まいか選手(トッテナム/イングランド)の豪快ミドルで先制します。その後は両チーム互いに攻め合う一進一退の攻防が続き、前半は1-0で終えます。

後半に入ってからも状況は変わらず。それでも植木理子選手(ウェストハム/イングランド)がゴール前で決定機を作りますが、シュートは相手GK正面に飛び、弾かれ追加点を奪えません。

すると後半の中盤以降はオーストラリアの猛攻。両サイドから何度も日本のゴール前に迫りますが、北川ひかる選手(エヴァートン/イングランド)をはじめディフェンス陣が体を張って防ぎます。後半40分すぎにはゴール前の混戦からオーストラリアに決定機を作られますが、ここもディフェンスがゴール前で体を投げ出し失点をゆるしません。そしてそのままタイムアップ。日本が1点を守り抜き優勝を飾りました。

▽決勝結果

＜3月21日＞

日本 1-0 オーストラリア

▽日本の勝ち上がりGS第1節 ○ 2-0 チャイニーズ・タイペイGS第2節 ○ 11-0 インドGS第3節 ○ 4-0 ベトナム準々決勝 ○ 7-0 フィリピン準決勝 ○ 4-1 韓国決勝 ○ 1-0 オーストラリア