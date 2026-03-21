◆競泳 ▽日本選手権 第３日（２１日、東京アクアティクスセンター）

男子２００メートル個人メドレー決勝が行われ、２０１６年リオデジャネイロ五輪４００メートル個人メドレー銅メダルの瀬戸大也（ＴＥＡＭ ＤＡＩＹＡ）は２分０秒１で７位だった。代表選考を兼ねるレースで決勝を泳ぐのは２年ぶり。「タイムは上げられたが、練習を本格的に始めて３か月なので、決勝に残ったこと自体良かった。できることはやれた」と苦笑い。骨折や腰のヘルニアなどの影響で長期休養をはさみ復帰。レース後のコンディションは「最悪です」と語った。

競技外では２月に元飛び込み日本代表の馬淵優佳さんと離婚を発表した。「身の周りのこともリセットできた。初心を忘れずに競技をやっていきたい」と２８年ロサンゼルス五輪へ向けて再スタートを切った。昨年末からトレーニングを再開し日本選手権の舞台に帰ってきた。２４年パリ五輪前から「集中できない状況があった」と語り、同５月にはうつ状態になり、頭痛や吐き気が重なりトレーニングが積めなかったことを明かした。

３５歳で迎えるロス五輪。４大会連続の五輪出場を果たせば１６年リオ五輪に３２歳で臨んだ松田丈志を抜き、日本男子最年長記録となる。「新しく第２章か第３章かわからないが、最終章に向けて頑張れる状況が整った」と気持ちは前を向いている。この日の決勝は２位に入った小島夢貴（豊川高）が１７歳、優勝した松下知之（東洋大）も２０歳と自身より１０歳以上年下となるが「ベテランの底力や戦略でＬＡは勝負したい」と闘志を燃やしている。２２日の４００メートル個人メドレーは腰の状況を見て、出場を判断すると話した。