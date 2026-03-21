俳優の椎名桔平が、お忍びで映画館を訪れたプライベートショットを公開し、驚きの声があがっている。

椎名は２１日、自身のインスタグラムを更新。「＃ｓｐｅｃｉａｌｓ ＃舞台挨拶中継 ＃ｌｉｖｅ ＃六本木 佐久間＆ユウタのライヴ中継を応援 本編を観てきました。観客目線で観れて楽しかった！」と記し、この日行われた「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」佐久間大介が単独初主演した映画「スペシャルズ」（内田英治監督）の、佐久間とＮＣＴ・中本悠太が登壇した公開御礼舞台あいさつのライブビューイング中継付き上映を観賞したことを報告。映画の中でも見せているサングラス姿で映画のパネルを指さすお忍びショットをアップした。

この投稿には、「まさかの桔平さんも観客席で中継を観ていらしたんですね」「かっこいい」「桔平さま」「まさかの！？」「何度も映画館に足を運んで見慣れたはずのサングラス姿に今改めて心臓撃ち抜かれました ロングヒットして、また桔平さんが壇上でお話される機会があることを祈っています」「まさかの観客席に」「桔平さん優しい 佐久間さんも悠太くんも嬉しかったでしょうね 続編期待してます」「優しすぎます」「お忙しいなか２人を見守ってくださりありがとうございます」「イケオジが過ぎる」「チャーミングでダンディで素敵です」などのコメントが寄せられた。