日本ハムの新庄剛志監督が２１日、自身のインスタグラムのストーリーズに新規投稿。阪神・岡田彰布オーナー付顧問がこの日、出演したテレビ番組で新庄監督を侍ジャパンの次期監督候補に挙げた記事を引用し、「岡田さん ボケにも程があります 僕に出来るわけないじゃないですか」と反応した。

岡田オーナー付顧問はこの日、ＭＢＳ「せやねん」に生出演。侍ジャパンの次期監督について「推薦するやったら面白いのは新庄ですね」とし、「新庄にやらすんだったら、好きなようにやれって言わないと。縛りを作ったらダメですね」と語った。

阪神で現役時代をともにし、監督時代も交流があった岡田顧問と新庄監督。岡田顧問が監督退任後はキャンプ中に対談を行い、「こないだ話した時は本人はコミッショナーやりたい言うてた」と明かした。侍ジャパンの監督は選手選考などの重責も担っており、１２球団やメジャー組との調整も必要。新庄監督の性格も知るだけに、条件も明かした形だ。

新庄監督は侍ジャパン監督就任について岡田顧問の「ボケ」と否定したが、ネットでは「新庄さん絶対向いてる」「新庄ジャパンみたい」「新庄ＪＡＰＡＮで世界一奪還」「新庄さんのリーダーシップに期待」といった反応が集まっている。