「はい、こちらお客様相談室です。はい、はい。すみません、わかりませんでした。ｶﾞﾁｬ」



【写真】「わかりま千円」タビーくんのとぼけ顔が爆笑必至

そんなアテレコが添えられた愛犬の写真が、爆笑を誘っています。



注目を集めているのは、コーギーの「タビー」くん（1歳・男の子）。飼い主さんと、釣り竿風のおもちゃで遊んでいるところを撮影した一枚です。先端におもちゃが付いた紐を両前足でしっかり押さえながら、上目遣いでいたずらっぽい笑みを浮かべています。



その様子は、まるでお客さんからの電話を取ったものの、対応に困ってガチャ切りしてしまったかのよう。「やっちゃった♡」とテヘペロ顔をしているようにも見えるこの一枚に、「かわいすぎる（笑）」「バナナマンの日村さんみたい！」「なにこのとぼけてる顔（笑）」など、思わず笑みがこぼれる人が続出。飼い主のXユーザー・キリ眉のタビーさん（@tubby730）にお話を伺いました。



“相談に答える気ゼロ”！？ タビーくんの表情が話題に

ーー撮影時の状況を教えてください。



「お気に入りのつりざお型のおもちゃで遊んでいる最中の写真です。先端のぬいぐるみを抑えているときは抑え込んだまま動かず、私の顔に視線だけ向けてくるときがよくありこの写真が撮れました」



ーーこの光景を目にした感想は？



「『変顔してる〜』と、思わず、笑ってしまいました」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「タビーの手がゆるんだときにつりざおを動かし、またつりざおを捕まえる遊びが始まりました」



ーータビーくんは、どのような性格ですか。



「とても静かで、やんちゃだけど慎重です。家の中ではとても元気にしているのですが、散歩に連れて行くと何かを捜査しているかのように慎重に地面の匂いを嗅ぎながらゆっくり歩きます。わんちゃんとあいさつはするものの一言でも吠えられるとすぐ立ち去るし、人間は何度か会わないと近づきすらしません。初めて目にするものがあったときも積極的に近づいていくタイプではなく、離れたところで観察していてかわいいです」



リプライには、タビーくんの“とぼけ顔”に思わず笑ってしまった人たちから、こんな声が寄せられています。



「たまらなく好き」

「眉が、志村けんさん風になっとる？」

「切られちゃった〜（笑）。かわいい〜」

「わかりませんでした、の顔がかわいすぎる（笑）」

「バナナマンの日村さん！ そっくりさんに推薦したいです」

「最初から相談に答える気がないような顔になってます（笑）」

「なにこのとぼけてる顔（笑）。写真を撮影できた飼い主さんもすごい！」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）