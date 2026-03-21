「ナンバープレートにしたい」と思う茨城県の地名ランキング！ 2位「つくばみらい市」を抑えた1位は？【2026年調査】
日増しに暖かくなり、新年度からの新生活に向けて愛車の買い替えやメンテナンスを検討する人も多いのではないでしょうか。新しい環境をともにするパートナーだからこそ、その顔立ちを左右する「地名」へのこだわりも一層強まるものです。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、茨城県の地名に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたいと思う茨城県の地名」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「名前の響きがいい。縁起がよさそう」（40代男性／和歌山県）
「市の名前がひらがなでかわいいから」（20代女性／愛媛県）
「研究都市感があって良い」（40代男性／兵庫県）
▼回答者コメント
「時代劇の水戸黄門が好きだったのでしたいです」（50代女性／広島県）
「茨城県と言えば水戸市が一番に頭に思い浮かんだからです」（40代女性／北海道）
「茨城県の県庁所在地であり、全国的な知名度と都会的なブランド力が抜群だからです」（40代女性／鹿児島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、茨城県の地名に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたいと思う茨城県の地名」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：つくばみらい市／47票2位にランクインしたのは、つくばみらい市です。2006年に誕生した比較的新しい市名であり、未来志向で響きのよい名称が特徴です。市内には広大な田園風景が広がる一方で、つくばエクスプレスの沿線開発により都心へのアクセスも良く、自然と利便性が共存するエリアとして注目を集めています。
▼回答者コメント
「名前の響きがいい。縁起がよさそう」（40代男性／和歌山県）
「市の名前がひらがなでかわいいから」（20代女性／愛媛県）
「研究都市感があって良い」（40代男性／兵庫県）
1位：水戸市／70票1位に輝いたのは、茨城県の県庁所在地である水戸市でした。水戸黄門ゆかりの地として全国的な知名度を誇り、日本三名園の一つ「偕楽園」など歴史的な名所も豊富です。歴史の重みと風格を感じさせる地名であることから、車のナンバープレートとしても高いブランド力や安心感を求める層から多くの支持を集めました。
▼回答者コメント
「時代劇の水戸黄門が好きだったのでしたいです」（50代女性／広島県）
「茨城県と言えば水戸市が一番に頭に思い浮かんだからです」（40代女性／北海道）
「茨城県の県庁所在地であり、全国的な知名度と都会的なブランド力が抜群だからです」（40代女性／鹿児島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)