人気タレントの野々村真さんと俊恵さん夫妻の長女で、モデルの香音さん（24）が2026年3月14日、自身のインスタグラムを更新。白いミニ丈ワンピ姿を披露した。

「TGC2026SSありがとうございました」

香音さんは、「TGC2026SSありがとうございました」といい、白いミニ丈ワンピを着こなす姿や、ピンクのトップスと黒いミニスカを合わせたコーデを投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、白いミニ丈のワンピースを着用。階段に立ち、厚底サンダルを合わせた全身ショットを披露し微笑んでいた。2枚目では、頬に手を添えてポーズをとっていた。

6枚目の写真では、ピンクのドット柄のトップスを着用。コンクリートの壁をバックに振り返って、笑顔をみせていた。7枚目では、黒いスカートと白いルーズソックスを着用。片足を曲げてポーズをとり、笑顔をのぞかせていた。

この投稿には、「かわいすぎる！！」「天使や！」「どのお洋服も似合ってる」「 スタイル良すぎる！！」「まぶしいぐらい綺麗」「全てがかわいい」といったコメントが寄せられていた。