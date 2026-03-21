男性7人組「原因は自分にある。」の長野凌大（22）が21日、大阪市内で初主演映画「361―WHITE AND BLACK」（監督大山晃一郎）の舞台あいさつを共演の元東方神起、パク・ユチョン（39）とともに行った。

同作は囲碁の世界を舞台に、あるトラウマを抱えるオンライン囲碁のチャンピオンと、幼なじみの棋士たちとの隠された秘密を描いた人間ドラマ。

衣装合わせの時に、囲碁の先生について勉強を始めたという長野だが「ルールから始めてくれるのかな？と思ったら囲碁の歴史から始まって。ルールに差しかかろうという時には時間がなくなって“動画を見といてください”と」と笑わせた。碁の持ち方についても「練習しました。毎日、シャワー中も心でやってました」と胸を張ったが「もう完璧だ、と思って撮影したら、ほとんど着ぐるみきているシーンだった」と笑わせた。

日本デビューして2年になるパクは「もっと幅広い活動ができる可能性をもらった作品」と感謝。長野は「初めての主演映画でいろいろ経験させてもらい、うれしい出会いもたくさんあった。ホンマにありがとう」と最後に大阪弁を交えてあいさつした。