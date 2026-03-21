テレ東『5万円旅』にも物価高のあおり “予算”のルールが変更に 前田敦子「すごい！」
テレビ東京で21日、『あさこ・梨乃の５万円旅 絶景の瀬戸内うまい酒に乾杯SP山口広島』（後6：30）が放送された。物価高の影響で、予算を巡るルールが従来から変更された。
【写真集カット】過去最大露出！大人の色気ダダ漏れの前田敦子
今回は、いとうあさこ、かたせ梨乃に加え、ゲストに前田敦子を迎えて山口、広島を巡る旅が放送された。番組の序盤、予算が3人のもとに手渡されると、その金額はタイトルにもなっている5万円ではなく、5万5千円だった。
かたせは前田に「消費税の分がついた」と紹介。テロップでは「物価高に伴い予算は55000円」と表示された。前田は「すごい！」と喜び、旅を満喫していた。
【写真集カット】過去最大露出！大人の色気ダダ漏れの前田敦子
今回は、いとうあさこ、かたせ梨乃に加え、ゲストに前田敦子を迎えて山口、広島を巡る旅が放送された。番組の序盤、予算が3人のもとに手渡されると、その金額はタイトルにもなっている5万円ではなく、5万5千円だった。
かたせは前田に「消費税の分がついた」と紹介。テロップでは「物価高に伴い予算は55000円」と表示された。前田は「すごい！」と喜び、旅を満喫していた。