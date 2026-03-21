日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）が21日に放送され、人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」で巨人のドラフト3位ルーキー左腕・山城京平投手（22＝亜細亜大）の“大物”ぶりが明らかになった。

この日のテーマは毎年恒例の「キャンプ事件簿」で、今回はその後編。巨人ナインは辻岡義堂アナウンサー（39）から次々に直撃を受けた。

すると、戸郷翔征投手（25）から山城に関する有力情報のタレコミが。

「山城…くんなんですけども。“沖縄タイム”が凄い」と沖縄県出身の山城について語り出した。宮崎キャンプ中、投手陣の親睦を深めるために“投手会”という名の食事会が開かれた時だった。

会場への移動のため宿舎前にマイクロバスが用意される。集合時間は午後6時10分。だが、戸郷によると、“沖縄タイム”の山城は「将大さんとか、則本さんとかいて。そのなか5分ぐらい遅刻」してきたのだという。

巨人と言えば、集合時間の30分前には集まらないといけない“ジャイアンツタイム”が昔から有名。5分前でも“遅刻扱い”だが、5分後！？！？！？これは大事件だ。

バスの前列から人数を数えていた戸郷。「山城が来てません！」。戸郷はホテルのフロントに行き、山城の部屋に電話をかけようとしたところ「ちょうど降りてきて。“う〜っす！”みたいな感じで乗ってった」。なんと、田中将大投手（37）や則本昂大投手（35）ら大先輩たちを待たせて遅刻した上に登場が「う〜っす！」だったのだという。

これには、田中将も「あれ、寝坊っすよ絶対」と苦笑い。「遅れてきて“何やってんね〜ん！”みたいな、みんな感じになって。お店着きました…アイツ寝てました」。まさか！バスの中でもスヤスヤ状態だった？

さらに則本は「13日移動だったと思うんですけど、（午前）8時10分バス出発だったんですよ。前日に山城に“明日は絶対に沖縄タイムやめろよ！”って。“30分前にはバス乗れるぐらいの準備しとこうな”っていう話をしたんです」と“投手会”のあとも二度とないようにと願って前日に念押ししたにも関わらず「次の日、7時45分に“いま起きました”」と8時10分集合なら7時40分にはバスに乗車していないといけない“ジャイアンツタイム”をまたもスルーしたことをぶっちゃけた。

そこで辻岡アナが山城本人を直撃。「確保！」と言いながら“山城容疑者”を捕まえた辻岡アナが先輩たちからタレコミが結構集まっていると告げると、山城は「結構ヤバいやつですか？」とニコニコ。

投手会の時のことについて「ロビーで戸郷さんに会いましたね。あなたはなんて言いましたか？」と聞かれた山城は全く覚えていないようで、辻岡アナから「う〜っす！」と“正解”を聞かされると、「いや…多分…いや…焦って言っちゃったかも…しれない」としどろもどろ。「あとで謝ります」と反省していた。