新潟市出身の元女子プロレスラー里村明衣子さん。スターになりたいという夢を抱き、長くリングで戦い続けてきた里村さんは去年現役を引退し、団体の経営者となっています。リングを降りた今もなお「夢」を力に輝き続けています。

里村さんに“ある映像”を見てもらう

新潟市に里帰りしていた里村明衣子さんに、“ある映像”をみてもらいました。



当時中学3年生だった里村さん。





15歳で夢の世界へ

夢を追いかけはじめた頃の取材映像です。

里村明衣子さん

「この当時、オーディションに合格していたと思うんですけど、プロレスのオーディションに合格した瞬間に自分の人生に色がついたみたいな」



里村明衣子さん

「もう夢まっしぐら。もう、やっと、夢の世界に入れると思って。どんなに厳しくても全部耐えてやろうと思いました」



当時、里村さんを突き動かしていたもの

プロレスラーを夢見て15歳で単身上京。



当時、里村さんを突き動かしていたものとは。



里村明衣子さん

「憧れでしたね、全てが憧れでした。当時、この道場に3年間住みこみでしたけど、その生活すら全く自由がない中で、それでも自分はこの世界で生きているんだという、なんか満足感ありましたね」



女子プロレス界を背負う存在に

里村さんは当時の女子プロレス界のカリスマ・長与千種さん率いる「ガイアジャパン」でデビュー。



やがて、長与さんから後継者にも指名され、女子プロレス界を背負う存在に。



ただ、その先には多くの困難も待っていました。



団体の解散、大ケガ、大震災…

所属団体の解散。



新団体で再スタートを切るも度重なった大ケガ。



そして東日本大震災。



それでもリングで戦うことにこだわり続け、女子プロレス界の「横綱」と言われるまでになりました。



現役引退、リングを降りる

そして2025年4月。



引退試合。

長年の宿敵から3カウントを奪い、現役レスラーとしてリングを降りました。



「カン、カン、カン」



社長業に専念

引退から3か月。里村さんは団体の社長業に専念し第2のプロレス人生をスタートさせていました。



里村明衣子さん

「緊張がワクワクになりました。きょうはどんなパフォ-マンスを見せてくれるんだろうっていう。あとは試合を見ていて、一切自分が試合をしたいとは思わない、すごく痛いことをしていたんだなってやっと気づきました」



新たな目標

里村さんには、新たな目標が生まれていました。



未来のプロレス界を担う選手たちのためにも夢舞台を作りたい。



クラウドファンディングも活用し、近年の女子プロレスにはなかった規模で大会を行おうというのです。



4,000人以上収容できる会場

会場はアイスリンクとしても利用でき、4,000人以上が収容可能な「ゼビオアリーナ仙台」。



巨大なセンタービジョンがあり、360度のLEDで会場を盛り上げる仙台のスポーツの拠点の一つ。



高校生以下900人は無料招待して、若い世代に試合を見てもらい、ファンのすそ野も広げようというのです。



里村明衣子さん

「ここまで大きいと、ちょっとプレッシャーですね」

1人の少女が入門テストに

大会をおよそ2週間後に控えたこの日。



1人の高校生が茨城県からセンダイ・ガールズの入門テストを受けに来ました。



高野玲菜さん、高校3年生です。



高野玲菜さん

「絶対プロレスラーになるために、仙女で強くなるために、強くなりたいと思うから仙女を選んで、プロテストを受けようと思ってきました」



厳しいメニューで審査

厳しい練習を乗り越えられる気持ちと基礎的体力があるかどうかが試されます。



これまでテストで全部こなせた人はほぼいないというメニューを課して審査します。



中学2年生のとき初めてプロレスをみて夢見るようになったリングで輝く自分の姿。



腹筋「98！99！100！」



こんな自分になりたい…みんな「憧れ」が始まりでした。



勇気を出して踏み出した1歩が変えた未来。



審査するレスラーが里村さんに報告

「全部できていました。（腕立ても）ちゃんと下まで下げて、はい」



背筋「22！23！」



私もプロレスラーになりたい…高野さんは全てのメニューをやりきりました。



高野玲菜さん

「私は中学校2年生でプロレスに出会ってたくさん勇気づけられたし、頑張れたこともありました。だから次は自分がプロレスラーになって、いろんな人にプロレスを知ってもらいたいと思って、“仙女”に来たいと思って応募しました」



里村さん：「何歳ですか？」

高野さん：「高校3年生で17歳です」

里村さん：「3年生か。ガッツあるね」



様子を見守ったベテラン選手

この様子を見守っていたベテランのDASH・チサコ選手。



DASH・チサコ選手

「自分が思っているよりきついこととか、楽しいこともあると思うんですけど、乗り越えられそうですか？」



高野玲菜さん

「絶対乗り越えます」



DASH・チサコ選手は、センダイガールズの立ち上げ当時から、里村さんとともに団体を支えてきた唯一の現役選手です。



「こうなりたいという夢のある子」

そんな彼女も入門テストの時は。



DASH・チサコ選手

「自分も16歳で高校2年生だったんですけど体重とかも同じで。自分もこうだったんだなと見て思いましたね。でも未来を背負うじゃないですけど、こうなりたいという夢がある子は絶対いいですよね」



「合格」

このあと行われたセンダイガールズの試合。



里村さんはマイクを握りました。



里村明衣子さん

「1人のオーディションを実施しました。本人にまだ合格発表はしていませんが、この場を借りて発表させていただきます。合格とさせていただきます」



多くの支えを受けて大会開催へ

里村明衣子さん

「8月24日のセンダイガールズのゼビオアリーナ仙台大会の打ち合わせをさせていただきます」



かつて、自らの所属団体が解散した時は、故郷に帰れないと思うほど惨めだったと話す里村さん。



大きな声援の中で戦えるからこそ、レスラーは大きく育つのだと確信しています。



そして、クラウドファンディングは、大会を前に目標金額を大きく突破。



多くの支えを受けて夢が形になろうとしていました。



満員となった大会

大会当日。



観客の親子

「18歳以下の子が無料で見られるよということでイベント自体を知って、子どもたちと一緒に来ました」

「“仙女”、はじめてなので楽しみたいと思います」

「このまえ、初めて見たんですけど、ファンになりました。娘がハマりました」



この日集まった観客はおよそ4000人、満員で膨れ上がりました。



「宮城で女子プロレスの時代を作る」

里村明衣子さん（リング上であいさつ）

「本日はご来場まことにありがとうございます。私が4月に引退してから宮城県で女子プロレスの時代を作る、そう決めました。その覚悟がきょうのこの大会です。きょうは女の戦いを最初から最後まで熱い戦い、応援よろしくお願いします！」

女子プロレス。強く、そして美しく。彼女たちが輝く理由。それは夢をかなえるために挑戦し自らを磨き続けてきたから。



そんな世界の中で再スタートを切った里村さん。



リングを降りた後も夢への道は続いています。



里村明衣子さん

「一番は自分自身がこの仕事が好きかどうかだと思うんですよ。本当にこの世界にいることが私は誇りで。自分自身がもっと大きい夢を見て、それをかなえていくことで、いつか爆発した女子プロレスの業界を作りたいです」





2026年2月27日「夕方ワイド新潟一番」放送より