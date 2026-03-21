アメリカに実在した卓球選手マーティ・リーズマンの自伝をヒントにしたオリジナル作品、『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』。1950年代のニューヨークなどを舞台に、口八丁手八丁で貪欲にステータスを掴もうとする一人の男を、人気絶頂にあるティモシー・シャラメが演じる映画だ。先日の第98回アカデミー賞では、作品賞、監督賞、主演男優賞を含む9部門にノミネートされたものの、惜しくも無冠に終わった。

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折しも、ティモシー・シャラメは最近、「オペラやバレエには誰も関心を持っていない」などと放言したことで炎上中。それが受賞結果にどれほど反映したのかは分からないが、司会のコナン・オブライエンには「今夜は、オペラ界とバレエ界の人々から襲撃されるかもしれません」と、しっかりネタにされるなど、散々な扱いを受けてしまった。しかしそんな舌禍事件による影響は、むしろこの映画の雰囲気には相応しかったと言えるのかもしれない。

モデルとなったマーティ・リーズマンが若かった1940年代、1950年代のアメリカにおいて、卓球という競技は軽視され、ほとんど“遊戯”という枠内に収まっていたという。だから当時、トップ選手に育っていくマーティですら賭けゲームに興じて、あえてヘボだと思わせて最終的に勝つといったような、「ハスラー」としての技術で金を稼いでいたという事実がある。本作が描くのは、そうした「アメリカンヒーロー」とは程遠い人物が、人生のチャンスとピンチというエッヂの上を、猛スピードで駆け抜けていく姿なのだ。

監督は、『グッド・タイム』（2017年）、『アンカット・ダイヤモンド』（2019年）を、弟のベニー・サフディとともに手がけてきたジョシュ・サフディ。今回は単独での監督作として、これまでの追い詰められた人物が、制限時間のなかで奔走せざるを得なくなるといった作風を、この題材に無理なく落とし込んでいる。

序盤から中盤にかけて描かれるマーティの振る舞いは、もはや“クズ”と言ってしまっても差し支えないくらいに、めちゃくちゃだ。彼は卓球選手として一部界隈で名を売りながら、生計を立てるために親戚の靴屋で働いていた。そして仕事中に既婚のレイチェル（オデッサ・アザイオン）を連れ込み、バックヤードで不倫を楽しんでいる。その結果、彼女を妊娠させてしまうのだが、アメリカの英雄になるという自らの野心の邪魔になると判断すれば、責任を放り投げて背を向けようとする。

そんな状況にもかかわらず、彼は反省して足を止めることはしない。責任や危機から逃れるように、次へ次へと加速し続ける。著名な俳優ケイ（グウィネス・パルトロウ）との不倫にも耽り、自らの虚栄心を満足させるだけでなく、彼女の夫である実業家をスポンサーにしようとすらするのである。

彼の非情さは人間関係にとどまらない。詐欺がバレて逃亡を余儀なくされる局面でマーティは、映画監督のアベル・フェラーラが演じる老男性から金を受け取って託された犬を、道端に捨てていくのである。とくに英米の文化圏では、登場人物に犬をかわいがらせたり救わせたりすることで主人公に感情移入させることが常套手段。おそらくここでサフディは、あえてその真逆を提示して、観客の心理を揺るがせようとしているのだと考えられる。

嘘を嘘で塗り固めて他人から金を引き出したり、投資家から毟り取ろうとする執念……これらはすべて、マーティ自身が“特別な自分”という虚像を維持するための略奪行為に他ならない。とはいえ、彼がどれほど身勝手な振る舞いを重ねようとも、劇中の登場人物たちがそうであるように、われわれ観客もまた、彼の野放図な冒険に付き合いながら、いつしか彼に肩入れしていることに気づくのではないか。そんなマーティを演じているのが、過去にもコント番組の不謹慎ジョークで問題になりつつも業界から干されることがなかった、“ハリウッドの王子”ティモシー・シャラメであることは効果的だったといえる。

では、本作のストーリーは、露悪的な人物を描くものなのかといえば、それも違うはずだ。なぜなら驚くべきことに、後半で本作は、感動スポーツ映画に変貌するからである。マーティは、ケイとの不倫の末に、自分の力の無さに絶望すると、その心を埋めるように、彼が過去に敗北した日本人選手・エンドウへのリベンジを実現させようと、ついに自身のプライドを捨ててまで対決に向かおうとするのである。

ちなみに、このエンドウを演じるのは日本の卓球選手・川口功人だ。エンドウのモデルとなったのは、実在の佐藤博治という選手で、彼は実際にラバーとスポンジを張った「サンドイッチ・ラケット」でマーティ・リーズマンを破り、快進撃を成し遂げている。

本作のマーティは、日本に乗り込んでエンドウと再び対戦する際に、アメリカ側のスポンサーから八百長を持ちかけられる。マーティを噛ませ犬にして日本人を熱狂させ、自社製品を売ろうというのだ。そこで、がむしゃらに成功しようとしていたマーティが脳内で弾き出したのは、「NO」という答えだった。

これを安易な道徳的な目覚めと捉えるのは誤りだろう。彼はおそらく、ここで成長を遂げたというわけではない。これまでの彼の行動全てが、じつは功利主義的なものに起因していたのではないということに気づいたということなのだ。金に汚いように見えるマーティだが、それはあくまで現状を打破するためのツールであったことが明らかになる。ここでスポンサー役を、俳優でなく実際の実業家であるケビン・オレアリーに演じさせているというのも、意図的な試みだ。

マーティが奔走した理由は、“自分を納得させ、自己を確立するため”という、シンプルで純粋な衝動であった。サフディ監督は、マーティがエジプトでピラミッドの石を砕いて盗んでくるシーンについて、マーティや自分を含めたユダヤ人のなかでは、ピラミッド建設にユダヤ人がかかわっていたという、おそらくは真実ではない“伝説”が信じられていたと語っている。マーティがそんな行動に出たのも、自己承認のための一つの足掻きであったと解釈できるのである。（※）

もちろん、そんな自己の確立のために、劇中で女性たちの人生が翻弄されてしまったり、犬が置き去りにされるなど、被害が拡大してしまったことについて、弁解の余地はないだろう。だからこそ、レイチェルのサバイバルとしての“ハスラー”技術で逆にやり込められる展開があったり、ケイの気分によって簡単に捨てられるといった境遇、そして結局マーティが命を賭すことになる犬奪還作戦などによって、脚本上軽減されているわけなのだが。

この自己の確立といった気づきがあるおかげで、ラストシーンで意外にもマーティを祝福して、彼が涙を流す理由となるものが、社会的な地位などではなく、プライベートな存在だったということに、深く納得できる。「世界をつかめ」などという大仰な号令をぶち上げている一方で、皮肉にもこの映画は、最も身近な場所に答えを見出して幕が下りるのである。回り道を繰り返した果てに辿り着いた、その凡庸ともいえる平穏な光景は、目的のために“加速すること”に疲れきったわれわれの目に、一つの救済として映るはずだ。

だが一方で、この映画の本質は、やはり“走り続ける”ことにこそあったのだろう。マーティが人生の意義を見出すためには、無謀ともいえる疾走があってこそだ。アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督の『バードマン あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』（2014年）がそうだったように、そしてヘルマン・ヘッセの文学作品『漂泊の魂（クヌルプ）』がそう記したように、“魂”は時間をかけて漂うことで、その居場所を見つけるものである。本作にとってそんな魂の旅路は、サフディ監督の作風である“奔走”として表現されたということなのだ。

参考※ https://brutus.jp/post-487475/

（文＝小野寺系（k.onodera））