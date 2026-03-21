3月21日放送の満天☆青空レストランにて、

姉崎大根を使った「大根のそぼろ煮」を作りました！！

レシピは以下の通りです✨

 

 

・大根のそぼろ煮（４人分）

 

姉崎だいこん                      ５００〜６００ｇ

姉崎だいこんの葉               適量

かつおだし（ほんだしでＯＫ）　４００ｃｃ

薄口醤油                            大さじ２

みりん                                 大さじ２

 

＜そぼろあん＞

鶏ひき肉                             １００ｇ

水                                      ２００ｃｃ

薄口醤油                            大さじ３

酒                                      大さじ１

みりん                                 大さじ１

砂糖                                   大さじ２

しょうが汁                           大さじ１/２

水溶き片栗粉                      適量

 

柚子皮                               適量

 

大根は1.5ｃｍ幅の輪切りにし、厚めに皮をむく。鍋に水と大根を入れて火にかけ、沸いたらコトコトとする程度の火加減で、20分〜30分（竹串が通る程度まで）茹でる。茹だったら取り出し、湯を捨てる鍋に茹でた大根、かつおだし、薄口醤油、みりんを入れて火にかけ、沸いたら弱火にし、１０〜１５分煮る葉はよく洗って塩ゆでし、冷水に取って絞る。５ｃｍ長さに切る別の鍋に鶏ひき肉と水を入れ、ホイッパーなどで溶く。ほぐれたら薄口醤油、酒、みりん、砂糖を入れて火にかけ、沸いたら弱火にして煮る。火が通ったらしょうが汁を加え、水溶き片栗粉でとろみを付ける２の鍋に葉を入れてさっと煮る器に大根と葉を盛り、そぼろあんをかける。千切りにした柚子皮を乗せて完成