3月21日放送の満天☆青空レストランにて、

姉崎大根を使った「大根のそぼろ煮」を作りました！！

レシピは以下の通りです✨

・大根のそぼろ煮（４人分）

姉崎だいこん ５００〜６００ｇ

姉崎だいこんの葉 適量

かつおだし（ほんだしでＯＫ） ４００ｃｃ

薄口醤油 大さじ２

みりん 大さじ２

＜そぼろあん＞

鶏ひき肉 １００ｇ

水 ２００ｃｃ

薄口醤油 大さじ３

酒 大さじ１

みりん 大さじ１

砂糖 大さじ２

しょうが汁 大さじ１/２

水溶き片栗粉 適量

柚子皮 適量

大根は1.5ｃｍ幅の輪切りにし、厚めに皮をむく。鍋に水と大根を入れて火にかけ、沸いたらコトコトとする程度の火加減で、20分〜30分（竹串が通る程度まで）茹でる。茹だったら取り出し、湯を捨てる鍋に茹でた大根、かつおだし、薄口醤油、みりんを入れて火にかけ、沸いたら弱火にし、１０〜１５分煮る葉はよく洗って塩ゆでし、冷水に取って絞る。５ｃｍ長さに切る別の鍋に鶏ひき肉と水を入れ、ホイッパーなどで溶く。ほぐれたら薄口醤油、酒、みりん、砂糖を入れて火にかけ、沸いたら弱火にして煮る。火が通ったらしょうが汁を加え、水溶き片栗粉でとろみを付ける２の鍋に葉を入れてさっと煮る器に大根と葉を盛り、そぼろあんをかける。千切りにした柚子皮を乗せて完成