【R-1】ななまがり初瀬“言い切る男”で爆笑さらう ポルノ25年前名曲の答えも？
“ピン芸日本一決定戦”『Indeed R-1グランプリ2026』（カンテレ・フジテレビ系）が、21日に放送（後6：30）。4番手で登場したななまがり初瀬は「言い切る男」ネタを披露した。
【動画】“言い切る男”ななまがり初瀬、しんやとキャラ被り疑惑で一触即発
ポルノグラフィティが2001年に発売した楽曲「ミュージック・アワー」の歌詞の一節にもある「恋するウサギちゃん」から寄せられた“質問”にも「ドーパミン！」と言い切るなど、笑いを誘った初瀬。得点は640点（ザコシショウ：91、佐久間：94、野田：92、小籔：93、友近：93、バカリズム：89、陣内：88）となった。
バカリズムは「このネタのフォーマット、本当にすばらしい。発明だと思うんですけど、だからこそ最初の2択で突っ走ってほしかった。潔さが損なわれてしまったのが残念だった」と評価しているからこそのコメント。
陣内が「まさか、恋するウサギちゃんが、初瀬とポルノグラフィティに送っていたとは」としながら、ファイナルステージに残れるか否かを初瀬に向けると、初瀬が「残れない！」と言い切り、大爆笑が起こっていた。
過去最多6171人のエントリーの中から見事決勝に駒を進めたのは、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ 渡辺銀次、ななまがり 初瀬、さすらいラビー 中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタン・お抹茶の9人（※決勝出番順）。過去最多6171人のエントリーの中から、24代目王者の称号と優勝賞金500万円をかけて激突する。
決勝を進行する新MCとして、南海キャンディーズ・山里亮太と生見愛瑠が就任。審査員の顔ぶれは、陣内智則、バカリズム、友近、小籔千豊、マヂカルラブリー・野田クリスタル、佐久間一行、ハリウッドザコシショウとなっている。
決勝のネタ時間は4分。ファーストステージは、審査員7人による700点満点（100点×7人）で、上位3人がファイナルステージへ進出。審査員7人の決選投票で、優勝者が決まる。
【動画】“言い切る男”ななまがり初瀬、しんやとキャラ被り疑惑で一触即発
ポルノグラフィティが2001年に発売した楽曲「ミュージック・アワー」の歌詞の一節にもある「恋するウサギちゃん」から寄せられた“質問”にも「ドーパミン！」と言い切るなど、笑いを誘った初瀬。得点は640点（ザコシショウ：91、佐久間：94、野田：92、小籔：93、友近：93、バカリズム：89、陣内：88）となった。
陣内が「まさか、恋するウサギちゃんが、初瀬とポルノグラフィティに送っていたとは」としながら、ファイナルステージに残れるか否かを初瀬に向けると、初瀬が「残れない！」と言い切り、大爆笑が起こっていた。
過去最多6171人のエントリーの中から見事決勝に駒を進めたのは、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ 渡辺銀次、ななまがり 初瀬、さすらいラビー 中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタン・お抹茶の9人（※決勝出番順）。過去最多6171人のエントリーの中から、24代目王者の称号と優勝賞金500万円をかけて激突する。
決勝を進行する新MCとして、南海キャンディーズ・山里亮太と生見愛瑠が就任。審査員の顔ぶれは、陣内智則、バカリズム、友近、小籔千豊、マヂカルラブリー・野田クリスタル、佐久間一行、ハリウッドザコシショウとなっている。
決勝のネタ時間は4分。ファーストステージは、審査員7人による700点満点（100点×7人）で、上位3人がファイナルステージへ進出。審査員7人の決選投票で、優勝者が決まる。