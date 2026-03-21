かつて日本でも活躍した“鏡に愛されし”美女レスラーが、圧巻プロポーションを見せつける自撮りショットを大量投稿。ファンを虜にさせている。

【画像】美女レスラー、圧巻ビジュアル自撮りを“大量投稿”

WWE女子スーパースターのブレイク・モンローが20日、自身のインスタグラムを更新。鏡越しに撮影された自撮りショットを大量投稿した。

公開された写真では、スタッズが散りばめられた黒のセクシーな衣装に身を包んだブレイクが、鏡に向かってポーズを決めている写真を筆頭に、“鏡越し”の自撮りを多数アップ。彼女の「ザ・グラマー」というニックネームにふさわしい、圧倒的なプロポーションと洗練されたビジュアルは、まさにスターの風格だ。ブレイクといえば、入場シーンで鏡を愛でながらリングに向かうパフォーマンスが代名詞となっているが、今回の投稿でもそのナルシスティックかつ魅力的なキャラクターが存分に発揮されている。

かつては日本（スターダム）でも活躍し、その美貌と確かな実力で多くの日本人ファンを虜にしてきた彼女。現在はWWEのブランド、NXTのトップ戦線で大きな存在感を放っており、直近の3月17日の放送回では試合後のテイタム・パクスリーをステージ下へ引きずり込み、NXT女子北米王座のベルトを強奪するという衝撃的な行動に出たばかり。王座奪還に向けた非情なまでの執念は、現在の女子戦線において最も予測不能な恐怖としてファンを熱狂させている。

ブレイクはこの投稿に「never met a mirror that didn't like me back（私を好きにならない鏡に出会ったことがないわ）」と自信に満ち溢れたメッセージを添え、持ち味を存分にアピール。この投稿に対し、ファンからは「間違いない」「ただの天使か」「完璧すぎる」「女神様」といった熱狂的な反響が寄せられていた。

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