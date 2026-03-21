3月20日、女優の出口夏希が自身のXを更新。近影を公開し、その姿が話題となっている。

出口は青と白のハートの絵文字を綴ったポストを投稿。さらに4枚の写真を添えて、白のキャミソールドレス姿を披露した。

「同日、日やけ止めブランド『ビオレUV』が、ボーイズグループ『Stray Kids（ストレイキッズ）』を起用したグローバルキャンペーン『SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.（太陽こそが、あなたのスポットライト）』の開始を発表。キャンペーンを記念するセレモニー『YOUR ONE AND ONLY. Biore Global Brand Event』を開催しました。セレモニーの第1部には、日本のビオレUVのCMに出演している出口さんが登壇。その際のオフショットをXで披露したようです」（芸能プロ関係者）

白いキャミソールドレスを着用した出口は、鏡越しに自撮り。髪の毛はアップにまとめて、美しいデコルテが目立っている。それぞれ違う笑顔の写真をセレクトし、ナチュラルな姿が印象的だ。

そんな彼女の姿にファンも釘付けに。X上には、透明感漂う出口の姿を絶賛する声が溢れていた。

《透明すぎて最初見えなかった》

《何度見ても美しすぎて感動しちゃう》

《AIに見えるんですけど》

常人離れした艶めく肌と、抜群のスタイルにファンも驚いたようだ。今回のイベントは韓国で行われ、その姿は現地でも話題となっていた。

「同イベントの様子は、イギリス発のファッション・カルチャー誌『Dazed ＆ Confused』の韓国版『DAZED KOREA（デイズドコリア）』のInstagramのストーリーズにも掲載されました。壇上でマイクを持ち、韓国語で自己紹介をしていた出口さん。韓国のファンからの声も多数届きました」（前出・芸能プロ関係者）

2017年に街でスカウトされて芸能界入りを果たした出口。翌年2018年には『ミスセブンティーン』に選ばれ、モデルデビュー。『Seventeen』や『non-no』の専属モデルとして活躍すると、2019年にはドラマ『ココア』でドラマ初主演を飾り、女優業が本格化した。

「近年は、ドラマ『舞妓さんちのまかないさん』でW主演を務めたり、ドラマ『アオハライド』や、映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』など次々と出演。彼女の高い演技力が評価されています。次世代ヒロインとして世界規模で注目度が上がっている真っ只中です」（前出・芸能プロ関係者）

今後の出口の活躍から目が離せない。