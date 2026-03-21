3月20日、バラエティ番組『黄金のワンスプーン！』（TBS系）が放送。メインMCとして出演中のアイドルグループSnow Manの宮舘涼太のある“変化”が今、反響を呼んでいる。

この日、番組でシェフを務める宮舘は長野県の食材を使ったアイデア料理を披露。スタジオゲストには、歌手の及川光博、モデルの山田優、アイドルグループ『M!LK』から佐野勇斗、塩崎太智の豪華タレント陣を迎え、料理を振る舞った。そんな中、ファンは宮舘の姿に違和感を覚えていたようだ。

「いつものように、白と赤のエレガントな衣装を纏って料理を振る舞った宮舘さん。しかし今回は心なしか、彼のフェイスラインがスッキリしているように見えたのです。元々体格のいい宮舘さんですが、今回はそんなイメージから一変した印象でした」（芸能プロ関係者）

放送中、Xには彼の痩せた姿への驚きと心配が広がった。

《大分お痩せになって。ちょっと心配》

《舘様痩せちゃってる》

《舘様、痩せてるな…》

宮舘は2月下旬、日本テレビ女子アナウンサーの黒田みゆとの“お泊まり愛”が報道された。その後、会員ブログで自身の言葉を綴りファンへ謝罪したばかりだ。

前出の芸能ジャーナリストは、こうした背景からファンも宮舘の変化を感じざるを得ないのではないかと指摘する。

「これまで宮舘さんは“舘様”と親しまれ、高貴なキャラクターがおもしろいと好感を得ていました。しかし、プライベートの熱愛が発覚してしまった以上、甘い言葉を囁くなどのロイヤルなキャラクターには、どこか“生々しさ”を覚えてしまいます。さらに、グループの人気が勢いに乗っているタイミングであるだけに、プロ意識の低さを指摘されました。批判的な声も多く聞かれ、メンタル面を心配するファンもいるようです」

トップアイドルとしての熱愛は痛手といえる。やはりその影響がビジュアル面に及んだのだろうか。

「宮舘さんが痩せたという声は、2025年7月頃からも聞こえていました。当時は、舞台やライブツアーなどハードスケジュールが続き、その影響とも言われています。その後、熱愛報道が飛び出しましたから、太る暇もないほど心身ともに疲労しているのかもしれません」（前出・芸能ジャーナリスト）

ファンの声を宮舘はどう受け止めているのだろうか。