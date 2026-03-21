3月21日までに、アイドルグループ『Hey！Say！JUMP』のメンバー・山田涼介がファッション誌のSNSに登場し、話題となっている。

山田の姿が掲載されたのは、イギリス発のファッション・カルチャー誌『Dazed ＆ Confused』の韓国版『DAZED KOREA（デイズドコリア）』のInstagramだ。山田は同誌の4月号に登場予定で、その撮影風景が公開された。

「山田さんは、グループとしてではなく、個人として同誌に出演します。公開された動画には、黒のタンクトップとズボンを着用し、険しい表情を浮かべる山田さんが映っています。さらに口にはバラを咥え、髪の毛はウェットにまとめています。ワイルドな雰囲気とセクシーさが同居する姿を披露しました」（芸能プロ関係者）

これまでアイドルとして見せてきた印象とはガラッと変わった山田に、ファンも驚きを隠せないようだ。

《かっこよすぎて状況読み込めません》

《日本とは違う山田くんの魅力全開》

《最初誰かと思ったよ》

山田は、2024年12月の『SWITCH』リリースを皮切りに、約12年ぶりに本格的なソロ活動を始めた。2025年4月には、初ソロアルバム『RED』を発売。さらにソロアリーナツアーを開催するなど、その勢いは増している。

「2026年には自身初のソロドームツアー『Are You Red. Y？』の開催が決定していて、その活躍の場はグローバルに広がっています。その第一歩が韓国です。『韓国ドラマや映画にも挑戦してみたい。韓国語をもっと頑張って勉強して、いつかは出演したい』などと語っており、韓国での活動にも意欲的なのです」（前出・芸能プロ関係者）

そんな意欲を見せながら挑んだ雑誌の撮影。日本とはまた違う世界観は彼にとっても新鮮だろう。

「3月19日には、日本と韓国のハーフタレントで歌手のカンナムのYouTubeチャンネル『町の友達カンナミ』に出演。流暢な韓国語を話してみせるなど、語学の才能も披露しました。日々、努力を重ねているようです」（前出・芸能プロ関係者）

「絶対的エース」の進化は、2026年、さらなる高みへと加速していきそうだ。