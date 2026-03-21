キュウソネコカミによる主催フェス＜極楽鼠浄土2026＞がインテックス大阪にて開催された。

第2回目となる本フェスは、キュウソネコカミと関係値の深い[Alexndros] / 超能⼒戦⼠ドリアン / 04 Limited Sazabys / レキシ / ROTTEN GRAFFTYをゲストに迎えて行われ、トップの04 Limited Sazabysから最後のキュウソネコカミまで、仲間から受け継いだ思いを爆発させた熱いパフォーマンスとなった。

また本公演の最後にキュウソネコカミから、秋のワンマンツアー＜DMCC REAL ONEMAN TOUR 2026-2027 〜どっかん マインドフルネス! Chill? no Chill!〜＞の開催が発表された。10月16日（金）の広島 LIVE VANQUISHを皮切りにスタートし、全21ヶ所をまわるツアーとなる。チケットはキュウソネコカミファンクラブ「メゾンネズミ」にて最速FC先行受付がスタート。

■＜DMCC REAL ONEMAN TOUR 2026-2027 〜どっかん マインドフルネス! Chill? no Chill!〜＞
2026年10月16日(金)　 広島 LIVE VANQUISH　OPEN 18:30/START 19:00
2026年10月17日(土)　 山口 周南 RISING HALL　OPEN 17:30/START 18:00
2026年10月23日(金)　 秋田 club SWINDLE　OPEN 18:30/START 19:00
2026年10月25日(日)　 岩手 盛岡 Club Change WAVE　OPEN 17:30/START 18:00
2026年10月30日(金)　 宮城 仙台darwin　OPEN 18:30/START 19:00
2026年11月02日(月)　 大阪 なんばHatch　OPEN 18:00/START 19:00
2026年11月18日(水)　 新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE　OPEN 18:30/START 19:00
2026年11月20日(金)　石川 金沢 EIGHT HALL　OPEN 18:30/START 19:00
2026年11月23日(月祝)　 北海道 旭川CASINO DRIVE　OPEN 17:30/START 18:00
2026年11月25日(水)　 北海道 札幌 PENNY LANE 24　OPEN 18:00/START 19:00
2026年12月10日(木)　 栃木 HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2　OPEN 18:30/START 19:00
2026年12月11日(金)　 神奈川 川崎 CLUB CITTA’　OPEN 18:00/START 19:00
2027年1月16日(土)　 静岡 浜松窓枠　OPEN 17:30/START 18:00
2027年1月17日(日)　 愛知 名古屋 DIAMOND HALL　OPEN 17:00/START 18:00
2027年1月22日(金)　 岡山 YEBISU YA PRO　OPEN 18:30/START 19:00
2027年1月23日(土)　 兵庫 神戸 太陽と虎　OPEN 17:30/START 18:00
2027年1月30日(土)　 高知 X-pt.　OPEN 17:30/START 18:00
2027年1月31日(日)　 香川 高松 DIME　OPEN 16:30/START 17:00
2027年2月11日(木祝)　 福岡 DRUM LOGOS　OPEN 17:00/START 18:00
2027年2月13日(土)　 鹿児島 SR HALL　OPEN 17:30/START 18:00
2027年2月18日(木)　 東京 Zepp DiverCity（TOKYO）　OPEN 18:00/START 19:00

◆ メゾンネズミ最速先行(イープラス) 　※FC会員限定
3/21(土) 19:30 〜 3/29(日) 23:59

＜チケット＞
【前売り】
通常：5,000円(税込/D代別)
学割：4,200円(税込/D代別)
＊スタンディング (整理番号付)　
【2F指定席】
5,500円(税込) 　※大阪 なんばHatch・東京Zepp Divercityのみ

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