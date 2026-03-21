キュウソネコカミ、＜極楽鼠浄土2026＞大盛況で閉幕。秋ワンマンツアー決定
キュウソネコカミによる主催フェス＜極楽鼠浄土2026＞がインテックス大阪にて開催された。
第2回目となる本フェスは、キュウソネコカミと関係値の深い[Alexndros] / 超能⼒戦⼠ドリアン / 04 Limited Sazabys / レキシ / ROTTEN GRAFFTYをゲストに迎えて行われ、トップの04 Limited Sazabysから最後のキュウソネコカミまで、仲間から受け継いだ思いを爆発させた熱いパフォーマンスとなった。
また本公演の最後にキュウソネコカミから、秋のワンマンツアー＜DMCC REAL ONEMAN TOUR 2026-2027 〜どっかん マインドフルネス! Chill? no Chill!〜＞の開催が発表された。10月16日（金）の広島 LIVE VANQUISHを皮切りにスタートし、全21ヶ所をまわるツアーとなる。チケットはキュウソネコカミファンクラブ「メゾンネズミ」にて最速FC先行受付がスタート。
■＜DMCC REAL ONEMAN TOUR 2026-2027 〜どっかん マインドフルネス! Chill? no Chill!〜＞
2026年10月16日(金) 広島 LIVE VANQUISH OPEN 18:30/START 19:00
2026年10月17日(土) 山口 周南 RISING HALL OPEN 17:30/START 18:00
2026年10月23日(金) 秋田 club SWINDLE OPEN 18:30/START 19:00
2026年10月25日(日) 岩手 盛岡 Club Change WAVE OPEN 17:30/START 18:00
2026年10月30日(金) 宮城 仙台darwin OPEN 18:30/START 19:00
2026年11月02日(月) 大阪 なんばHatch OPEN 18:00/START 19:00
2026年11月18日(水) 新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE OPEN 18:30/START 19:00
2026年11月20日(金) 石川 金沢 EIGHT HALL OPEN 18:30/START 19:00
2026年11月23日(月祝) 北海道 旭川CASINO DRIVE OPEN 17:30/START 18:00
2026年11月25日(水) 北海道 札幌 PENNY LANE 24 OPEN 18:00/START 19:00
2026年12月10日(木) 栃木 HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2 OPEN 18:30/START 19:00
2026年12月11日(金) 神奈川 川崎 CLUB CITTA’ OPEN 18:00/START 19:00
2027年1月16日(土) 静岡 浜松窓枠 OPEN 17:30/START 18:00
2027年1月17日(日) 愛知 名古屋 DIAMOND HALL OPEN 17:00/START 18:00
2027年1月22日(金) 岡山 YEBISU YA PRO OPEN 18:30/START 19:00
2027年1月23日(土) 兵庫 神戸 太陽と虎 OPEN 17:30/START 18:00
2027年1月30日(土) 高知 X-pt. OPEN 17:30/START 18:00
2027年1月31日(日) 香川 高松 DIME OPEN 16:30/START 17:00
2027年2月11日(木祝) 福岡 DRUM LOGOS OPEN 17:00/START 18:00
2027年2月13日(土) 鹿児島 SR HALL OPEN 17:30/START 18:00
2027年2月18日(木) 東京 Zepp DiverCity（TOKYO） OPEN 18:00/START 19:00
◆ メゾンネズミ最速先行(イープラス) ※FC会員限定
3/21(土) 19:30 〜 3/29(日) 23:59
＜チケット＞
【前売り】
通常：5,000円(税込/D代別)
学割：4,200円(税込/D代別)
＊スタンディング (整理番号付)
【2F指定席】
5,500円(税込) ※大阪 なんばHatch・東京Zepp Divercityのみ
関連リンク
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