春こそ「白系」が狙い目！【ZARA】40・50代の洗練見え「優秀パンツ」
春にワードローブに追加したい、白系ボトムスにフォーカス！ 今回は、大人の装いに明るさと上品さをプラスしてくれるパンツを【ZARA（ザラ）】からピックアップします。大人の余裕を感じる軽やかな春コーデを楽しめそうだから、ぜひチェックしてみて。
大人の余裕を感じるワイドパンツ
【ZARA】「ダーツ入りワイドパンツ」\6,590（税込）
清潔感のあるオフホワイトカラーが春らしさを演出する、ハイウエストとフロントダーツが特徴のワイドパンツ。センタープレス入りの、美脚見えを狙えるシルエットも魅力です。上品なシャツやブラウスをタックインするだけで、余裕ある大人コーデを楽しめそう。
ベルト付きでコーデが決まるきれいめパンツ
【ZARA】「ベルト付きダーツ入りパンツ」\6,290（税込）
きれいめスタイルにぴったりなダーツ入りパンツ。ベルト付きで、ウエストまわりをすっきり見せることができそうです。クロップド丈 & オフホワイトが軽やかな印象で、きれいめカジュアルコーデにおすすめ。ネイビーやブラックのトップスと合わせて、品よくまとめてみて。
※すべての商品情報・画像はZARA出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
Writer：licca.M