Psycho le Cémuが2025年5月、結成25周年を記念して郷里・兵庫県姫路市で立ち上げた＜姫路シラサギROCK FES＞。昨年の成功を受け、桜が美しく城や街を彩っているであろう3月28日(土)と29日(日)の2日間、兵庫・アクリエひめじで、その第二回目が開催される。これを祝し、BARKSでDAY2の出演者による座談会が実現した。

音楽性も世代も一括りにできない多種多様さで、それぞれに我が道を行く強烈な個性の持ち主であることだけを共通項としたような異色のラインナップ。Plastic Treeから長谷川正(B)、 0.1gの誤算から河村友雪(G)、 ENVii GABRIELLAからHIDEKiSM(VOCAL / MARKETING/MOOD)、そして主催のPsycho le CémuからDAISHI(Vo)とseek(B)が参加して、フェスの見どころやお互いの関係性などについてじっくりと語り合ってもらった。

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■迷惑が掛からないといいんですけど…

■土下座の準備して姫路に行きます（笑）

──＜姫路シラサギROCK FES＞第二回目の開催がいよいよ近付いています。改めて昨年の初回を振り返って、どんな手応えがありますか？

seek：去年は何もかもが初めてだったので、僕ら自身も“ホストとして皆さんをきちんとお招きできたのかな？”と、この1年の間でいろいろ考えたところもありました。そもそもの主旨としては、僕たちがバンド結成25周年というタイミングだったので、地元・姫路に対して何か活動の場所をつくれたらいいな、というのがきっかけだったんです。これまでに出会ってきたバンドさんに姫路に来ていただけたのは25年間活動してきたからこそ、というのが気持ちの部分で一番大きくありました。先日、地元・姫路に帰ったんですけど、第一回の反響が少しずつではあるんですが、地元の方々に伝わっていっていることをこの1年間で感じていて。大きなイベントのスタートを切ることができたのかな、というのが僕の印象です。

DAISHI：フェス的には大成功だったと思うんですけど、フェスのファイナルを僕らの結成記念日の5月3日に開催することにこだわっていたんですね。で、5月2日が金曜日だったので、金曜日と土曜日の2日間にわたって開催したんですよ。だけど今回はそこにこだわらず、多くの皆さんが来やすいであろう土日に実施することにしました。あと季節的には、桜が綺麗な春の姫路に皆さんに来ていただけるのもうれしい。本当にすごく綺麗なので、ファンの方々にもライヴ前に桜と姫路城をぜひ見てもらいたくて。そこも僕らのフェスの醍醐味なのかなと思ったので、この時期に移転しました。

DAISHI (Psycho le Cému)

──昨年の終演後すぐ、seekさんがSNSで「明日からもうブッキングが始まります」と投稿されていましたよね。本日お揃いの皆さんには、具体的にどのように出演オファーをされていったのでしょうか？

seek：去年出演していただいた皆さんには、「もしよろしければ、来年も開催しようと思っているので」とお声掛けはさせていただいたんです。その時点ではまだ会場が決定していなかったので、「この日」というところまではお伝えできていなかったんですけど、その日からオファーが始まっていたと言えばそう。去年のフェス当日は、アーティストの皆さんの舞台袖で送り出しとお迎えをさせていただいたんですけど、みんなフェスをすごく楽しんでくださっている空気を感じて。それが僕らの“来年もまたやりたい”という気持ちに繋がったし、そこで良いお返事をいただけた方もたくさんいたので、うれしかったですね。ただ、皆さんやっぱりお忙しいですし、スケジュール的に難しくて、けっこうギリギリまで……去年11月ぐらいまでは調整に時間が掛かりました。こういうフェスの大変さは、そこも大きいですね。

──ENVii GABRIELLAの皆さんは初回に続いて、二度目のご出演となります。

DAISHI：エンガブ(ENVii GABRIELLA)さんは異色なので、前回出演してもらった時、ステージ前はビビッてましたよね。

HIDEKiSM：いやぁ、よくぞ誘ってくださいましたよね。私たちはオネエ3人組でピンヒールを履いて歌って踊るというユニットなので。生バンドでもないですし。いろいろなジャンルを歌ってはいるんですけど、もうアウェイであること山の如し（笑）。

seek：わざわざ前日から会場に来てくださったんですよ。イベントの空気感も見ておきたいというのもあったと思うんですけど、来られたことによって、よりプレッシャーを感じて、ハードルも高くなったんじゃないかと（笑）。

seek (Psycho le Cému)

HIDEKiSM：それこそ大御所の方々祭りでした。Psycho le Cémuの皆さんの25周年という記念すべきイベントでもあるし、“この中に私たちが出て大丈夫か!?”と不安でいっぱいだったですけども、“呼んでいただいたからにはやりきりますよ”って。とにかく一発目でドーンと盛り上げてやる！という気持ちで臨ませてもらいました。

DAISHI：いきなりMCから入りましたもんね。“SEを流してすぐにMC”ってなかなか見ないですよ。

HIDEKiSM：そうそう。めちゃめちゃカッコいいSEを流してから3人でステージにガッと立って、「ど〜も〜！」っていうのをやらせてもらったんですけど（笑）。とにかくバンギャの皆さんに私たちみたいなものを少しでも受け入れてもらえるように、“皆さんよろしくお願いします”の姿勢で。そうしたらすごく温かく迎え入れてくださいましたし、褒めてくださって。

DAISHI：めちゃくちゃ盛り上がってましたよ。

HIDEKiSM：これはPsycho le Cémuの皆さん、ファンの皆さんのお力だなと感じました。

──SEの後、すぐにMCという始まり方は、エンガブとしても珍しいことだったんですか？

HIDEKiSM：珍しいですね。でも“とにかく掴むぞ！”という気持ちで、その演出にしようと決めて。スベるかウケるかは賭けでしたけどね。

DAISHI：今回はいきなり曲でもいいんじゃないですか？ 今のヴィジュアルシーンはみんなエンガブさんを認知してますから、絶対に大丈夫。

HIDEKiSM：じゃあ今回はバキッ！と行かせていただこうかしら？

HIDEKiSM (ENVii GABRIELLA)

──Plastic Treeは今回が初出演となります。長谷川さんに伺いますが、Psycho le Cémuとは長いお付き合いですよね？

長谷川：Psycho le Cémuとは一時期、所属マネージメントも同じでしたし。いつも彼らから聞くのが「Psycho le Cémuを始めるにあたって、きっかけになったバンドのひとつがPlastic Treeだった」という話で。

seek：僕はもともとPlastic Treeのファンだったんです。Plastic Treeのメジャーデビューアルバム『Hide＆Seek』(1997年7月発表)というタイトルから頂戴して、seekと名前を付けたくらいですから。というのも、兵庫に姫路ベータというライヴハウスがあって、当時、Plastic Treeがそこに初めて来られたのが1995年12月のこと。そのライヴを観せていただいてからのファンなんです。

長谷川：すごいですよね。我々が結成してすぐ、初めて自分たちでしっかりつくった音源のリリースツアーで姫路ベータに行ったんですけど、そのライヴを観てくれていたという。

seek：姫路ベータは1995年11月のオープンですから、その翌月にはもうツアーに来られていたことになります。

長谷川：僕らはその時、姫路という土地に行ったのも初めてだったんですよ。たしかライヴの前日に姫路に到着したのかな。ちょっと時間があったので「せっかくだから観光しよう」って姫路城に行ったりして。メンバー全員が「すごくいい街だね」「綺麗だよね」と言ってたことを覚えています。

DAISHI：僕も、“Plastic Treeはいつもちゃんと姫路に来てくれてる！”ってずっと思ってましたもん。姫路には、MASCHERAさんとかILLUMINAさん、TRANSTIC NERVEさんというバンドがいたから、よく来てくれてたんですか？

長谷川：そうそう。そういう繋がりのあるバンドがいたというのも大きいですね。

DAISHI：ヴィジュアル系には当時、姫路シーンってありましたもんね。

長谷川：それに、実際に姫路ベータでライヴをしてみたら、お客さんの感触もすごく良かったんですよ。僕らとしても音源をつくって初めての本格的なツアーで訪れた街なので、今でも印象に残っています。

seek：デビューのタイミングまで、ツアーでずっと姫路に来られていたので、ライヴにはいつも行かせていただいていたんです。姫路ベータのキャパ的に、今のPlastic Treeに「また来てください」とお願いするのはなかなか厳しいんですけど、今回はこういうフェスで、しっかりと人数を入れられるホール会場にご招待できたことがすごくうれしいですね。夢が叶いました。

長谷川：僕らもこういう形で参加させていただいて、本当にうれしく思ってます。

長谷川正(Plastic Tree)

──0.1gの誤算も今回が初出演となります。Psycho le Cémuとの馴れ初めを伺えますか？

河村：僕らは2年前、Psycho le Cémuとツーマン(Psycho le Cému主催の東名阪ツーマンツアー＜ライバルズ＞)を回らせていただきまして。そこから紆余曲折あり、今では普通にseekさんと飲み友達になってしまっています。

seek：前回フェスは緑川(裕宇 / Vo)さんを窓口として、DAISHIとYURAサマ(Dr / Psycho le Cému)からオファーさせてもらったんですよね。

河村：そうですね。

seek：もともとはツーマンツアーのプロモーションで顔を合わせる機会がありつつも、バンド同士、全員が初めて集まったのがツアー初日の大阪で。その楽屋で本番直前に「昨日は前乗りしたんですね」「0.1gの誤算チームってお酒飲むんですか？」みたいな話から、「今度飲み行きましょうよ」となったんですね。しかも、その東名阪ツアーの内容が濃かったんですよ。世代も全然違うし、僕らからしたら“一緒にやらせてもらえたらな”というオファーではあったんですけど、そのツーマンツアーがどの場所もすごく盛り上がって。その縁が今も続いているし、この1年だと一番一緒に飲んでるバンドマンかもなという感じです。

河村：僕もたぶんそうです。Psycho le Cémuは先輩ですし、最初は僕たちも気を遣いながらツーマンツアーしていたんです。だけど、最終日の東京公演が終わった後、メンバー全員で打ち上げに行かせていただいて……そういうことって僕たちはそれまであまりしたことがなかったんですね。その時にみんなでワイワイしゃべって、“すごく仲良くなれるバンドマンだ”みたいな。最初は俺ら怖がっていたから「怒られたらどうしよう？」と言っていたのに……（笑）。

DAISHI：その前の顔合わせで、僕は緑川くんとご飯を食べに行っていたんですけど、緑川くんはお酒を飲まへんよね。だから、どちらかと言ったら他のメンバーのほうが飲んでワーッ！となるタイプだった。

seek：皆さん、なかなか激しく飲みますよね。

河村：はい、激しく（笑）。

河村友雪 (0.1gの誤算)

──ヴィジュアルシーンの先輩としてのPsycho le Cémuに対して、もともとどんなイメージがあったんですか？

河村：もう芸能人だと思っていました。もちろんバンドシーンの先輩なんですけど、それ以前に“テレビで観る人”という印象のほうが強くて。まさかこんなふうにツーマンやフェスに誘っていただけるような関係になれるとは全然思ってなかった。今回も誘っていただけて、大切なフェスに出演させていただけることが非常にうれしいです。

DAISHI：実は去年も誘ったんですけど、5月3日は“5と3”なので“誤算の日”なんですよ。今回の開催を5月3日にしなかったのは、“誤算(0.1gの誤算)に出てほしいから”という日程のずらし方でもあったんです、僕の中では。ツーマンツアーの時の感触も含めて、＜姫路シラサギROCK FES＞には絶対に誤算に出てほしいと思っていたので。緑川くんは超変わってる人ですけど、そこがいい（笑）。

河村：本当に…いろいろすいません（一同笑）。

DAISHI：いやいや（笑）。メンバー内では、緑川くんのほうが年上やのに、他のメンバーのほうがお兄さんみたいな感じなんですよね。みんながお酒を飲んでワーっとなってても、ブッ飛んでるのはお酒を飲んでない緑川くん（笑）。彼はいい意味で感性がブッ飛んでて好きですよ、面白い。

HIDEKiSM：私、SNSで緑川さんを拝見してましたよ、“面白い！ こういう方もいらっしゃるんだな”って。TikTokとかで結構ファンの方をイジッてらして。

DAISHI：あれを酒飲んでやってるんじゃなくて、シラフでやってるからヤバいんですよ。たぶんライヴで奴は暴れますよ。

HIDEKiSM：マジですか〜？ 最高だわ〜。

河村：他のアーティストやお客さんに迷惑が掛からないといいんですけど…。

DAISHI：僕らはもう慣れてるし、むしろその辺を踏まえてフェスにお誘いしてるので大丈夫。

河村：ちゃんと土下座する準備して姫路に行きます（笑）。

■音楽的にこうじゃなきゃとかではなくて

■いろいろなエンタメの見せ方があっていい

──今回は後輩世代が＜姫路シラサギROCK FES＞を盛り上げてくれそうですね。

DAISHI：エンガブと誤算のYouTubeコラボが見たいんですよね。どっちもYouTubeの数字がかなり強いから。絶対にめっちゃいい化学反応が起こると思う。

HIDEKiSM：DAISHIさんは去年からずっとそのことを言ってくれてたんですよ。「誤算が出るはずだったから、エンガブと一緒にやってほしかった」って。

河村：今回、出演者発表された時、「私、エンカブ好きなんです」という僕らのファンの方もいらっしゃいましたし。

HIDEKiSM：ホントですか!? ウチのファンの方々も言ってますよ、「まさかここが繋がるとは!?」って。

DAISHI：今回のDAY2は、そういう面白さもあります。

seek：たしかに、大きく括ると同じヴィジュアル系というカテゴライズではありつつ、誤算の活動は新しい世代的な展開方法に特化しているな、と思いながら見ていて。だから、特にDAY2に関しては、ファンの方もそれぞれにベクトルが違うのかなと。今日の座談会にはスケジュールの都合で残念ながら参加できなかったですけど、同じ日にNIGHTMAREもいる。“同じヴィジュアル系だけど、今までそこは通ってこなかった”みたいなお客さんにも、そういうバンドを観ていただけるきっかけのフェスにもなりそうだなと思っています。

DAISHI：緑川くんがPlastic TreeとNIGHTMAREと対バンすることをめっちゃ喜んでました。ヴィジュアル系が超大好きやから。

長谷川：それはうれしいですね。僕もseekくんと同じで、誤算は新しい世代の、いわゆるヴィジュアル系としての見せ方ができるアーティストかなと思っていて。ヴィジュアル系というひとつの言葉で括られるけど、その中でも、いろいろなエンターテインメントの見せ方があっていいと思っているので。音楽的にこうじゃなきゃいけないとかではなくてね。そのアーティストそれぞれの見せ方、色とか世界みたいなものがあって然るべきだし。今回ひとつのフェスの中でそういう振り幅の広さがあるというのは、お客さんも楽しめるだろうなと思います。

DAISHI：Plastic Treeのファンの方々にも絶対面白いと思っていただけるのではないかと。

──Plastic Treeのファンの皆さんは、いろいろな音楽性に対してオープンな方が多いんでしょうか？ それとも一筋に熱中されるタイプが多いですか？

長谷川：基本、オープンな方が多いんじゃないですかね。

seek：Plastic Treeはいろいろなフェスやイベントに呼ばれていますけど、“Plastic Treeというものの見せ方”に揺るぎがないから、どのイベントに出てもその瞬間だけはPlastic Treeの空気になる、というイメージがすごくあります。激しいメンツばかりのイベントに出る時もあれば、バラエティー豊かなイベントに出る時もある。はたまたこの間は、9mm Parabellum Bulletと対バンされていましたけど、畑の違うジャンルとでも自身の音楽性で持っていける戦い方で。そういう強さと靭やかさが、そもそもPlastic Treeにはすごくあるという印象です。

長谷川：ファンの人もやっぱり、そういうものをしっかりと表現できるアーティストに対して、すごくオープンだと思うんです。だから今回、ファンの人にもぜひ楽しんでほしいな。

DAISHI：緑川くんにはPlastic Treeファンの方の頭を踏んづけてほしいな〜（笑）。

河村：いや、DAISHIさん、あまりウチのヴォーカルを煽らないでください！ そういうことを言ったら、本当にやっちゃう人だから（笑）。

DAISHI：俺らとかNIGHTMAREじゃなくて、一番先輩のPlastic Treeのファンの頭を踏んづけてほしい！

HIDEKiSM：それ、ヤバいですね〜。超楽しい！ そりゃ土下座する準備が必要だわ〜（笑）。

河村：本当にそうなんですよ。ライヴハウスの人に謝ることもあるんですよ、「今日はすいませんでした！」って。

HIDEKiSM：でも、私たちもPlastic Treeのファンの方々に好いてもらえるかどうか…という不安があります。

DAISHI：オネエお得意のディスって笑わせるやり方がありますよね。ぜひディスってほしい！ バンギャはそれが大好物やから。

長谷川：我々は、Plastic Treeファンのことを“海月さん”って呼んでるんですけど、海月さんたちは案外、その辺の免疫を持ってるかもしれない（笑）。そういう楽しみ方もファンの方々にしてほしいし。

HIDEKiSM：じゃあ、ちょっと攻め込みますよ〜。

──そしてNIGHTMAREには、どういった経緯でオファーされたんですか？

seek：世代としては比較的同期に近いといいますか。デビューした時のレコードメーカーさんが一緒だったりもするし。でも、今までガッツリご一緒したことはなかったんですよ。今回の出演者発表で、ファンの「NIGHTMAREとPsycho le Cémuがやるんだ？ 意外！」という反応がSNSで一番大きかった印象です。

DAISHI：Plastic TreeもNIGHTMAREとはあまり対バンしたことがないですよね？

長谷川：うん、意外とないですね。

seek：そもそもNIGHTMAREはワンマンベースで活動されているので、あまり対バンが多くなかったのかなという感じではあるんです。だけど、メンバー個々のお付き合いはあるし、去年も日本武道館公演を観に行かせていただいたんですね。彼らもバンドとして地元・仙台から出てきた仲間感が強いから、そこら辺は僕らと似ている部分があるのかなと。

NIGHTMARE

──改めてDAY2は本当に個性豊かなラインナップですね。フェスのコンセプトや内容について、初回と比べて変化もありそうですか？

seek：コンセプト自体は変わらないですね。去年は結成25周年というタイミングでしたけど、地元・姫路に対して何か活動の場所をつくれたらいいなという気持ちは、今回も同じ。だけど、さっきDAISHIが言ったみたいに、“土日のほうが来やすいかな”と考えて週末開催にしたことや、去年も考えてはいましたが、やはりいろいろな土地から姫路に来てくださると思うので、新幹線で帰れる時間に終演しますよ、という部分は大切にしたい。あと、去年は実現できなかったフードコートを今年は準備できたらいいな、と考えています。

長谷川：フェス飯って楽しみのひとつですよね。それはお客さんもうれしいだろうな。

seek：はい。会場まで姫路駅から10〜15分ぐらい歩くんですよ。イベントの途中で“ご飯を食べたいな”と思って駅前へ行ってしまうと、その往復と飲食を含めると結構時間が掛かる距離感なので。ファンの方へのホスピタリティーのクオリティを今年はもうちょっと上げることができたらいいなと思ってます。

──そこまでアーティスト自身が考えなければいけないところが、主催フェスの大変なところですよね。

seek：去年は、ずっと“あれしてこれして”って段取りしてた感じだったから、僕ら自身がいっぱいいっぱいで。自分らがステージに出ている時だけが唯一のびのびできたという（笑）。

DAISHI：さすがに2回目やからメンタルも慣れるんかな？ ＜氣志團万博＞は(綾小路)翔さんが、そういうことに慣れてそうな感じはするから。とはいえ、＜氣志團万博＞は規模も大きいし、毎年ヒリヒリしてるやろうけど。

seek：もう大変なのは承知しているので、来ていただいた皆さんにとにかく楽しんでもらえる2日間にしたい。それが大きなコンセプトですね。“地元に恩返し”みたいなのはちょっと恩着せがましいところがあるし、むしろ姫路という場所でこういうフェスを実施させていただけることがありがたいです。

──＜氣志團万博＞もそうですし、地元への思い入れと感謝ですね。

seek：そうなんです。今回は事前に姫路市長に、第2回目開催のご挨拶をさせていただいたんですよ。それも「去年、こういうフェスをやらせてもらいました」というひとつの名刺代わりができたからだし。2回目だからこそできた広がりってあるんですよね。

DAISHI：今回は、姫路市のキャラクター“しろまるひめ”とのコラボグッズも発売しますし、じわじわとイベントがバージョンアップしていると思います。

長谷川：地域との密着感がすごいフェスっていいですよね。

seek：ただ正直、初回時に痛感したのが、地元の人から僕らが全然知られていないってことだったんですよ。僕らが「姫路出身でずっと活動してきて、25周年でこういうイベントをやるんですよ。ポスターを貼ってください」とお願いしに行っても、「豪華なバンドさんが来られるんだ、すごいね」とはなるんですけど、「ところで、これ一体誰がやってるの？」みたいな反応が第1回目だったので。あと、去年は各アーティストのファンの方々が全国から集まってきてくれた、という印象が僕個人としてはやっぱり強かった。地元の人に知っていただける機会が、今だんだん増えていってる状態なので、これからも続けていくべきだし、それによって“姫路のお客さん”が増えていくんじゃないかなと思うんです。

──地元に根差したイベントにしたい、と。

seek：今回ポスターを持っていった時、「前回のライヴを観て、エンガブを知って、ファンになったんです」という地元の方もいらっしゃって。“姫路の人にとって”と“アーティストにとって”のきっかけとか、縁を繋ぐようなイベントになっていけたらいいのかなと。去年よりもそういう繋がりが確実に増えていってるのは、手応えとして感じています。

──桜が綺麗な季節に観光とか旅行を兼ねて楽しめる素敵なフェスになりそうですね。

DAISHI：最高ですよ、本当に。そういう意味も含めて、今後アーティストの方が“出たいな”と思ってくれるようになればいいですけどね。

■皆さんにはできないパフォーマンスで

■ゲラッゲラ笑かしてやろうかなって

──HIDEKiSMさんは昨年出演された経験を踏まえて、今回はどんな魅せ方をなさりたいですか？

HIDEKiSM：先ほど皆さんからアドバイスをいただいたので、やはり去年の経験を生かして、というところですかね。しかも今回は誤算の後なので。

DAISHI：そう、もう焼け野原にされてるでしょうから（笑）。

HIDEKiSM：だからこそ余計プレッシャーです（笑）。“緑川さんが暴れてくださる”と聞いちゃったからには、“負けてられない！”という闘志が燃えています。私たちは、ロックっぽい曲だったりクラブっぽい曲だったり、結構幅広いポップスとしていろいろなジャンルの曲をやっているんですけど、もともとバンギャだった方もファンの方々に結構多くいらっしゃるんです。それも相まって、ロックフェスというフィールドがファンの方にもマッチしてるみたい、ということが前回分かったので。だから逆に、皆さんにはできない私たちならではのパフォーマンスをゴリッ！とやりたいな、と思っています。

DAISHI：いいですね。

HIDEKiSM：オネエたるもの、カッコいいところも見せつつ、やっぱり笑いの部分も強みかなと思うんですね。皆さんのファンの方たちをゲラッゲラ笑かしてやろうかなって。

DAISHI：Psycho le Cémuも誤算も、ああいう格好はしてるけど、意外とライヴに笑いがないですから（笑）。

河村：たしかに笑いはないですね（笑）。

DAISHI：Psycho le Cémuはステージ上で結構カッコ付けるんで（笑）。そこは担当を守ってもらって。期待してます。

seek：エンガブさんはエンタメ色がすごいんですけど、それ以前に曲がめちゃくちゃ良くて。メロディーがすごくいいしキャッチーだから、聴いた人がしっかり覚えられるんです。いくらお笑いとかエンタメに走ったとしても、そこが根底にあるから、去年ステージを観ていても“強いな”と。

HIDEKiSM：しかも、ファンの皆さんって手振りをされるじゃないですか。私たちには踊りやすいキャッチーな楽曲も多いので、そういうところも私たちのステージとマッチしていると思っていて。去年も「豪華ネェサン」という曲で、初めて観てくださる方もすぐさま踊ってくれていたから、「さすがね、バンギャ！」となりました。

seek：そういう対応力がバンギャの人たちにはあるでしょうね。

DAISHI：去年は僕らPsycho le Cémuのメンバーが、エンガブさんのステージに出させていただいたり、逆にPsycho le Cémuのステージにも出ていただいてコラボしたんですよね。

seek：その縁もあって、後に僕らがリリースした「シャクティ シャクティ アスティ」の振り付けをKamus (ENVii GABRIELLA)さんが担当してくださって。そのミュージックビデオにHIDEKiSMさんとおふたりでご出演いただいたので。

DAISHI：今年も皆さんとそういうコラボができたらいいですよね。

seek：そう、各バンドさんとコラボできたらいいな、と考えているところです。

──Plastic Treeは今回初出演ですが、ここまでお話を聞いて、どういうライヴを構想されていますか？

長谷川：観に来てくれる方はもう、だいぶいろいろな方向に感情を揺さぶられるでしょうし、そういう意味でも、ここにしかないフェスになると思うので。その中で自分たちは、いつもと変わらず自分たちらしく、しっかり今のPlastic Treeを皆さんに楽しんでいただければ、ということですかね。

seek：去年、Plastic Treeとは＜CROSS ROAD Fest＞でご一緒させていただいたんですけど、あの時はけっこうな尺がある大きなステージだったんですね。その時に改めて思ったんですけど、Plastic Treeはステージ上のメンバー間の距離をすごく大事にしていますよね。これまで何度か対バンさせていただいて、大きいステージでも小さなシテージでも、いつもメンバーさんの距離感は同じなんですよ。そういうところにこだわっているのを見て、“すごいな”と思っていて。あの距離こそPlastic Treeのバンド感の秘訣なんだろうなと。

DAISHI：THEE MICHELLE GUN ELEPHANTみたいですね。

長谷川：その辺の考え方には、“ロックバンドという枠から自分たちは外れたくない”っていう意識があるのかもしれない。

DAISHI：竜太朗(有村竜太朗 / Vo / Plastic Tree)さんには、誤算ファンの頭を蹴っ飛ばしてほしい。「さっきウチのファンがやられたから」って（笑）。

長谷川：お手柔らかに（笑）。

──seekさんにとってPlastic Treeは非常に思い入れの強いバンドなわけですよね。例えば、初期の思い出の曲を姫路で聴きたいとかリクエストもおありなのでは？

seek：僕がセットリストを考えたいぐらいです（笑）。

長谷川：あはは！

seek：でも、もちろんPlastic Treeは止まらずにずっと活動を続けてはるので、どの時代の曲もカッコいいですから。僕が出会った当時の曲ももちろん好きですけど、そのバンドがあれからまだ20数年続いていて、また姫路に来てもらえる。 当日は最新のPlastic Treeを見せてくださるということなので、姫路の人にぜひ観てもらいたいなという気持ちです。

長谷川：姫路という街自体、僕らは昔から素敵な街だなと思っていたので、本当に楽しみ。姫路でのライヴは久しぶりですし。

──またメンバーの皆さんで観光をされる可能性もありますか？

長谷川：いいですね。時間があれば観光したいです。

──そして0.1gの誤算としては、DAISHIさんからいろいろなリクエストがありましたが、どんなステージにしたいですか？

河村：今のところ、マイナスな話しか出ていないと思うんですけど（笑）、ライヴはちゃんとやるし、自分たち自身カッコいいバンドだと思っているので、しっかりと期待に応えられるようなライヴができたらいいなと。僕たちはこういうフェスになかなか呼んでいただくことがないので。しかも、バンドでも行ったことがないし、自分自身も行くのが初めての姫路ですから、すごく楽しみにしているし、姫路の良さを感じながらライヴができたらいいなと思っています。

DAISHI：誤算のファンって、ツーマンのときも僕らのライヴを全力で盛り上げてくれたし。むっちゃ元気ですよね。

seek：そうそう、普段からむちゃくちゃ教育されてる感じがする。

河村：たぶん音楽好きな子たちがすごく多いんだと思います。もともと全然ヴィジュアル系を好きじゃなかったファンの子とかもいますし、こういうフェスは僕たちのファンはみんな好きだと思いますよ。 ファンと一緒にフェスを少しでも盛り上げられたら。

DAISHI：“最後まで体力持つのか？”というぐらい全バンドさんを盛り上げてくれるファンだから。“今回のフェスは長丁場なので大変だよ”と伝えておいてください（笑）。

河村：わかりました（笑）。個人的には、前乗りする予定なので姫路城に行っておきたいです。

DAISHI：去年、氣志團の翔さんは朝早めに起きて、姫路城に登ってから会場に来たんですよ。だから、スケジュール的には行けると思う。中まで入らなくてもお城と桜は見えるので、遠目からだけでも十分楽しめると思うし。

HIDEKiSM：私は去年前乗りさせていただいて、街並みを堪能させていただきました。駅から姫路城のほうに続く商店街も最高ですよね。美味しいものも多いし。桜のシーズンに行くのは今年初めてなので、それもすごく楽しみだな〜。“姫”路は私にピッタリな街だなと。(髪をファサッ！と振り払いながら)“なんといっても私自体がプリンセス！”みたいな（一同笑）。

──「各バンドさんとコラボできたらいいな」という話もありましたが、去年同様、今年もコラボ企画はありそうですか。当日のお楽しみだとは思いますが。

seek：バンドさんのカラーによっては、コラボできないところももちろんあると思うんですが、せっかくなのでできる範囲で。Psycho le Cémuは最近まで、フェスに先駆けてツーマンシリーズを展開していたんですけど、やっぱりコラボとかセッションの瞬間って、ファンの方が喜んでくださるんですよね。フェスの在り方は様々ですけど、Psycho le Cémuはバンドカラーとして、“いろいろなエンタメをやりたいです” “いろんなことで盛り上げたいです”というのが前提としてあるので、そういう場面をつくれたらいいなと。 なので、事前に出演者の皆さんとコミュニケーションを取りながら、実現できればいいですね。

DAISHI：そういえば、緑川くんのLINEが最近の子っぽい…返信が遅いねん。

河村：メンバーの俺らでさえ既読すらつかないですから。連絡取れなくて大変なんですよ。すみません。

DAISHI：いやいや、俺は緑川くんを過保護に育ててるんで（笑）、大丈夫です。“こういう生き物や”と思ってます。

河村：そう思っていただけたら（笑）。

■これ以上のメンツを集ることはできない

■ぜひ姫路に遊びに来てください

──出演者の皆さん全体のLINEグループはあるんですか？

seek：Psycho le Cémuがハブになって個別のグループというのはあるかもしれないですね。

DAISHI：僕はHIDEKiSMくんがエンガブを始める前から知っているので、結構LINEで連絡を取ってますね。そもそもの出会いは高級ホテルのナイトプールですから（笑）。

HIDEKiSM：共通の知人がいまして、一緒にビーチボールやりましたよね（笑）。

seek：なかなかバンドマンから“ナイトプール”ってワードは出てこないでしょ……このエピソード聞いた時、俺は引きましたから（笑）。“普段そんなとこ行ってんねや？ どういう人たちと絡んでんねん”っていう。

DAISHI：初めての人たちが集まったんですよね。僕も普段ナイトプールなんて行かないですよ（笑）。

──交流の始まり方がすごい（笑）。そしてフェス初回は、seekさんの母校のコーラス部の学生さんたちが出演され、次世代へ繋いでいく名場面となりました。

seek：姫路でフェスを立ち上げようというタイミングで、「せっかくならテーマソングがあったらいいよね」って話になり、「シラサギ」という楽曲をつくったんです。イベントに先駆けて曲をリリースしたら、ファンの方から「校歌っぽい」という反応がけっこうあったんですね。その感想を見たDAISHIさんから、「せっかくやったら、地元の学生さんに歌ってもらうことはできひんかな？」というアイデアが出て。で、僕の母校のコーラス部に連絡して、卒業以来初めて朝8時半に学校へ行き、コーラス部の先生と面談して。それをきっかけに実現したのが、フェスのフィナーレとなりました。

DAISHI：学生さんって面白いんですよ。リハーサルで一緒に歌う前に、「演奏だけでとりあえず一回リハしてみましょうか」ってPAさんが言ったんですね。で、やってみたところ……「シラサギ」という曲はポップなんですけど、学生さんは気合いが入って昂っていたので、イントロが流れた瞬間に男の子たちが頭をバーッと振り出して。“そんな曲とちゃう！”ってビックリしたんです（笑）。本番は緊張してたのか、ちょっとよそ行きみたいな感じでしたけど、ライヴをすごく楽しんでくれたみたい。

seek：彼らは過去、コーラス部の大会で既にアクリエひめじのステージに出たことがあったらしくて。そういう意味で僕らより先輩だったんですね。だから、緊張しているというより“ステージにコーラス部として立つ”というスイッチが入ったようです。

DAISHI：あぁ、そうだったのかもね。フェスが終わって打ち上げに行く道すがらで、たまたまその子たちと会ったんですよ。その時はすごくリラックスしていて、高校生らしくキャッキャ言ってたんですけど、俺らを見つけて「うわーっ！」となってた……そのギャップがまたかわいくてね。

seek：コーラス部で歌っている時のステージ上の音圧と、バンドの音がドーン！と鳴っている中で歌うのとはまた全然違っただろうし。マイクを立ててそれに向かって歌う、というのも普段とはたぶん違うやり方だっただろうから。

DAISHI：しかも、その時の僕が日本刀を2本差してる衣装で（一同笑）。“なんで俺ら、柔道着で、日本刀2本差して、頭おっ立っててる奴の後ろでコーラスせなあかんねん”感があったからな。

長谷川：それも青春のいい思い出じゃないですか。

HIDEKiSM：めちゃめちゃ素敵でした。

seek：ぜひ今回も出演してほしいなと思っています。きっと皆さんも、ずっとステージをやってきてグッとなる瞬間を経験してきていらっしゃると思うんですけど。ああいった若い学生さんとの共演で得られる胸が熱くなる感覚は、あのステージで初めて味わうものだったんですよね。

DAISHI：けっこう大きな声で歌ってくれたので、学生さんの声が混ざって聴こえてきた時に“お〜！”となって。僕も今まであまり味わったことのない感情になりました。グッときましたよ。

──皆さんが音楽を始められた頃ぐらいの年齢でもありますよね。

seek：本当にそうですね。“バンドやりたい！”っていう子が、あの中から出てきてくれたらうれしいな。今回も前回同様、学生さんに関してはチケットのキャッシュバック企画も用意させていただいているので、全国の学生さんにぜひ利用していただきたいですね。

──＜姫路シラサギROCK FES＞を10倍楽しむ方法を挙げていただくとしたらどうでしょう？ 心構えや予習しておくといいことなど、教えてください。

DAISHI：まず、普通のフェスにはないところでいうと、冒頭10分間、Psycho le Cémuによる謎のオープニングストーリーをやらせていただきます。今回も僕が渾身の作品を書いていて、そこからエンターテインメントストーリーに入っていくので、いい風味のスタートになるんですよ……“何を観せられとんねん!?”みたいな（笑）。その後に誤算のライヴが始まるので、かなり面白い展開になると思います。

河村：僕らは、それを受けてのステージになるんですが、好き勝手やってやろうかなと。僕たちはワンマンが多めなバンドなので、こういうフェスでしかできないライヴをとことんやってやろうという。アウェイのつもりで、よそ行きモードでいかせていただきます。

DAISHI：でも、Psycho le Cémuのファンの人はもうツーマンで盛り上がったから、アウェイにはならないだろうな。

河村：ツーマンの時とまたちょっと違う、DAISHIさんも見たことがない緑川が出てくるかもしれないですよ。

DAISHI：それ見たいな〜！ 俺は緑川くんのステージングとLINEの返信を欲してる（一同笑）。

HIDEKiSM：誤算は「アウェイ」とおっしゃいましたけど、こんなオネエたちが歌って踊るわけだから、もっとアウェイなので（笑）。今日は、「誤算がヤバい」とか「ファンの方々をイジってほしい」とか、いろいろなお話が出ましたけども、すべてはPsycho le Cémuの皆さんだからこそ集められる面々だと思うんですね。だから“10倍楽しむ方法”としては、ファンの方にも垣根を越えて、いろいろな音楽があることを＜姫路シラサギROCK FES＞の一連として楽しんでもらう。そこで聴く最後の「シラサギ」が本当にシビレますから。

DAISHI：エンガブさんは前回が、ヴィジュアルシーンのイベント初出演だったんですけど、本当に1曲目から会場全体がめちゃくちゃ盛り上がってましたよ。あの光景は僕らもうれしかった。だからやっぱり、YouTubeを観て予習してから＜姫路シラサギROCK FES＞に来るのがいいんじゃないですかね。去年もエンガブさんのYouTubeを観てから来たっていう子は、ライヴが始まる前にもう好きになってましたからね。

HIDEKiSM：今でも覚えているんですけど去年は、「絶対アウェイよね」って私がステージ前からすごく緊張していて。でもDAISHIさんが、「エンガブさん、収穫し放題ですよ！ アウェイだからこそやっちゃってください」とか言ってくれたのがすごいパワーになったので、今年も大収穫祭を開催させていただきま〜す（笑）！

DAISHI：去年種植えたから、あとは刈るだけやもんね。

HIDEKiSM：実際、Psycho le Cémuさんをきっかけに私たちのライヴに来てくださるようになった方もいらっしゃって。とにかく姫路を盛り上げられるように、もうその一心です。

──長谷川さんは、10倍楽しむための方法を挙げていただくならば、いかがでしょう？

長谷川：皆さんの話を聴いていると、すごく特別な1日になりそうなので、来てくれる方には“どんな感じで楽しめるんだろう？”ってワクワクしていてほしいですね。あと、個人的には姫路ベータにも行ってみたい。そういう楽しみ方もいいですよね。

seek：それはうれしいです。正さんに一回行ってほしいですね、あの当時のままですから。

──では最後に、Psycho le Cémuのおふたりから、主催者として一言お願いします。

seek：“まず自分たちの手でやってみよう”ということからのスタートだったので、去年の初回は拙いところもあったと思うんですけど、出演してくださったアーティストさん、スタッフチームに対して、“僕たちはこういうことをやりたいんです”という熱を伝えることが一番大事だったのかなと思っていて。その第1回目を経て、こういう形で座談会をさせていただいて、今、改めてそのことを強く感じています。僕たちメンバー同士の熱は、やっぱり来てくださるファンの方々にも伝わると思うから。ジャンルとか世代とかの垣根を越えた熱が、アクリエひめじというホールに充満するようなイベントにできたらいいですね。距離は少し遠いかもしれないですけど、全国から集まっていただけたらうれしいです。

DAISHI：今回も“もうこれ以上のメンツを集ることはできないでしょ？”って自信満々ですし、すごいアーティストさんばかりが揃ったと思っています。開催地が姫路という土地なので、皆さん交通費とか宿泊費の問題がネックになるとは思うんですけど、そこをグッと頑張っていただいて。日帰りもできるので、ぜひ姫路に遊びに来てください。

取材・文◎大前多恵

撮影◎緒車寿一

■＜Psycho le Cému presents 姫路シラサギROCK FES 2026＞

【DAY1】

3月28日(土) 兵庫・アクリエひめじ 大ホール

open12:00 / start13:00

出演者：Psycho le Cému / 氣志團 / PENICILLIN / lynch. / キズ

【DAY2】

3月29日(日) 兵庫・アクリエひめじ 大ホール

open12:00 / start13:00

出演者：Psycho le Cému / Plastic Tree / NIGHTMARE / 0.1gの誤算 / ENVii GABRIELLA

▼チケット

一階前方席チケット(お土産付)お一人様1枚まで：\33,000

二階最前席チケット(お土産付)お一人様1枚まで：\33,000

指定席：\12,000-

※お一人様4枚まで

※学割あり

※当日\6,000-キャッシュバック全券種対応

当日券\14,000-

購入リンク：https://l-tike.com/shirasagirockfes/

■『ニコ生独占生中継「姫路シラサギROCK FES 2026(DAY2)」』

放送日時：3月29日(日) 13時〜

ニコニコ生放送にて

視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349859895

▼番組について

・番組を視聴するには「ニコニコプレミアム会員(月額790円)」のご登録が必要です。

・タイムシフト視聴期間：2026年4月19日(日)23:59まで(期間中見放題)

※プレミアム会員の場合、タイムシフト予約をしなくても後から見逃し配信の視聴が可能です。

■CD＋DVD『姫路シラサギROCK FES 2025』

先行販売：＜姫路シラサギROCK FES 2026＞会場にて

※数量限定先行販売

1,818円(税抜) / 2,000(税込)

▼CD収録曲

1.シラサギ

▼DVD収録内容

＜姫路シラサギROCK FES 2025＞より

1.姫路シラサギROCK FES 2025 OPENING STORY

2.君がいる世界

3.激愛メリーゴーランド

4.Murderer・Death・Kill

5.シラサギ

※数量限定商品のため予定数に達した場合は会場での販売を終了いたします。

※後日、一部店舗にて店頭販売を行う予定です。

■＜姫路シラサギROCK FES 2026＞ 直筆サイン入りチェキ プレゼントキャンペーン概要

【応募資格】

・日本国内にお住まいの方

・Xアカウントをお持ちの方

・BARKS編集部 Xアカウントから投稿される応募用のポストをキャンペーン期間内にリポストした方

※必ずご自身のアカウントを“公開”にした状態でご参加ください。アカウントが非公開の場合は参加とみなされません。

※ダイレクトメッセージを受信拒否設定している場合、参加とみなされません。

【賞品名・当選人数】

・＜姫路シラサギROCK FES 2026＞直筆サイン入りチェキ

・1名様

【応募方法】

1) BARKS編集部 Xアカウント「@barks_news 」をフォローしてください。

2) BARKS編集部 Xアカウントから下記キャンペーン期間中に投稿されるキャンペーン応募用の投稿をリツイートしてください。

3) 上記で応募は完了となります。

※フォローを外すと応募権利がなくなりますのでご注意下さい。

【応募期間】

2026年3月21日(土)〜2026年4月21日(火)23:59まで

※上記期間内にされたリポストが応募対象です。

【当選発表】

・X DMにて当選のご連絡と専用フォームのURLをお送り致します。

・専用フォームで必要事項を入力ください。

【賞品発送】

・配送は国内のみ、賞品は2026年5月下旬に発送予定です。

※やむを得ない事情により賞品の発送が若干遅れる場合がありますので予めご了承ください。

※ 以下のような場合には、ご当選の権利を無効とさせていただきます。

1) ご住所入力の不備により、賞品がお届けできない場合。

2) ご不在などにより、運送会社での保有期間を超えて賞品をお届けできなかった場合。

【ご注意事項】

・転売 (不特定多数への転売、オークションなどを含む)目的でのご応募は、ご遠慮願います。

【個人情報取扱い】

・お客様からいただいた個人情報は、賞品の発送及び、サービスの開発や、個人を特定しない統計資料、当該プレゼント／モニタにおける商品の発送、及びそれにまつわるサポートのために利用いたします。上記以外の目的で個人情報を利用する場合は、予めその目的を明示し、お客様の同意を頂いた場合のみ、個人情報を利用いたします。

※詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。