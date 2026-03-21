米テレビ番組「炎のテキサス・レンジャー」などで知られる、アクション俳優のチャック・ノリスさんが死去した。86歳だった。18日、ハワイ・カウアイ島滞在中に体調不良を起こし、病院へ緊急搬送されたことが報じられていたが、愛する人たちに囲まれる中、息を引き取ったことを遺族が伝えた。



【写真】年齢を感じさせない激しいスパーリング 突然すぎる別れだった

3月10日に誕生日を迎えていたチャックは当日、トレーナーとスパーリングをする動画をインスタグラムに投稿し、自身の健康状態に感謝するメッセージを発信。「俺は年を取らない。レベルアップするだけだ」「今日は86歳！太陽の下で軽く体を動かすだけで、若返った気分になる」「また1年を迎えられたこと、健康でいられること、そして好きなことを続けられることに感謝している」「世界一のファンのみんな、本当にありがとう。長年の応援は、言葉では言い尽くせないほど大切だ」と言葉を添えていた。



20日の投稿で「世界にとって、彼は武道家であり、俳優であり、強さの象徴でもあった。 私たちにとって、彼は献身的な夫であり、愛する父と祖父であり、信じられないほどの兄弟であり、私たちの家族の心でした」と、ファミリーは突然の別れに悲しみのコメントを寄せている。



チャックは米空軍に所属した経歴を持ち、その後、数々の武道大会で優勝。空手、テコンドー、タン・スードー、ブラジリアン柔術、柔道の黒帯を取得し、自身の武道体系「チュン・クク・ドー」を創始した。1972年には故ブルース・リーさんの起用で映画ドラゴンへの道に出演し、さらに故スティーヴ・マックイーンさんの後押しを受けて俳優としての道を本格的に歩み始めた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）