歌舞伎俳優・中村獅童の息子、中村陽喜(8)と中村夏幹(5)のインスタグラムが21日までに更新された。稽古場でバッタリと会った女優・寺島しのぶの長男でハーフのイケメン歌舞伎俳優・尾上眞秀(13)と陽喜の2ショットをアップした。



【写真】むっちゃ尊すぎる！ハーフのイケメンお兄ちゃまとの2ショ

陽喜は4月は大阪松竹座「御名残四月大歌舞伎」の夜の部で父と「五條橋」で牛若丸を踊る。一方、眞秀は東京・歌舞伎座「四月大歌舞伎」の夜の部で、尾上右近と「連獅子」を躍る。「お稽古に行ったら、大好きな眞秀お兄ちゃまに遭遇、いつもお優しく麗しいしのぶさんもご一緒で、癒しのひとときでした」と説明。「眞秀お兄ちゃまとは、出身幼稚園も同じで、昔話に花を咲かせることも‥」と歌舞伎界を超えての“先輩後輩”であることも明かした。



「来月は歌舞伎座で連獅子をなさるとのこと、楽しみですねー！いつか、陽喜夏幹も連獅子を‥と夢見て、日々お稽古に励んでいます 四月の五條橋、牛若丸も気合いを入れてがんばります」と締めた。



陽喜は変形ツーブロックの長い髪のてっぺんで結び、ピース。眉の上には傷跡があり、寺島が自身のインスタで「はるくん、おでこはどうしたのだい？」とケガを心配すると、獅童が「学校で転んだらしい」とコメントしていた。



フォロワーからは「かわいいお2人」「いいな～仲良しだね」「兄弟みたいカワイイ」といった声があがっていた。



（よろず～ニュース編集部）