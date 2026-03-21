制度の知り方が見えてくる！ ハイフライヤーズ「こども誰でも通園制度」

記事ポイント こども誰でも通園制度の調査は121名が回答。3月5日に無料オンラインセミナーを実施。キートスで制度活用の取り組みを展開。 こども誰でも通園制度の調査は121名が回答。3月5日に無料オンラインセミナーを実施。キートスで制度活用の取り組みを展開。

本格開始を前にした「こども誰でも通園制度」の調査から、保護者が知りたい情報の整理が進んでいます。

制度の名前を聞いたことがある段階の家庭も多く、利用方法や預け先の情報を分かりやすく届ける動きが広がっています。

制度をどう子育てに生かせるのかを知るきっかけとして、無料オンラインセミナーも実施されました。

ハイフライヤーズ「こども誰でも通園制度」

調査対象：全国の未就学児のこどもを持つ保護者調査期間：2026年2月27日〜3月9日有効回答数：121名セミナー開催日：2026年3月5日セミナー形式：無料オンライン

こども誰でも通園制度は、未就園児家庭にとって園との接点を持ちやすくする仕組みです。

こどもに新しい経験や学びの機会を届けながら、家庭の子育て時間にもゆとりを生みやすい点が注目されています。

今回の調査では、制度をもっと具体的に知りたいという保護者の関心が見えてきました。

制度の基本を知る入り口づくりとして、名前だけでなく使い方まで伝える情報発信の大切さも伝わります。

園選びや申し込みの流れが整理されることで、初めて制度に触れる家庭も動きやすくなります。

利用前に知っておきたい内容としては、受け入れ先や利用方法など、毎日の子育てに直結する情報が中心です。

制度を使う場面が具体的に見えるほど、家族の予定に合わせた活用も考えやすくなります。

3月5日の無料オンラインセミナー

制度理解を深める機会として、2026年3月5日に無料オンラインセミナー「こども誰でも通園制度」まるわかりライブが開催されました。

内容は制度の基本情報、具体的な利用方法、初めて預けるときの気持ちを整えるヒント、おうちでの子育てにどう生かすかという実用的なテーマです。

参加後に制度への理解が深まったという声がそろっており、アーカイブ配信でも内容を確認できます。

オンラインでまとめて学べる形は、子育ての合間に情報をつかみたい保護者にもうれしいポイントです。

自治体ごとの案内だけでは届きにくい情報も、生活者目線で整理された内容として受け取りやすくなっています。

キートスの取り組み

ハイフライヤーズが運営する認可保育園キートスチャイルドケアとキートスベビーケアでは、保護者の負担を軽くする取り組みも進めています。

布団やオムツ、歯ブラシ、食事用エプロンなどを園が用意する「荷物のいらない保育園」は、通園準備の手間を減らしやすい仕組みです。

こどもと向き合う時間を確保しやすくする工夫として、制度活用とあわせて注目したい内容です。

未就園児の受け入れを通じた制度活用も進められており、現場で蓄積された保護者の声が今後の利用イメージをより身近にしてくれます。

制度の仕組みと園での実践が結びつくことで、家庭に合った使い方を考えるヒントが増えていきます。

子育ての毎日に少し余裕をつくりたい人や、園との新しい関わり方を知りたい人におすすめです。

制度を知る入口としては、3月5日に実施された無料オンラインセミナーのアーカイブも役立ちます。

家庭に合う使い方を見つけるきっかけになる、ハイフライヤーズ「こども誰でも通園制度」の紹介でした。

よくある質問

Q. 調査はいつ行われましたか？

調査期間は2026年2月27日から3月9日までです。

Q. 何名の回答が集まりましたか？

有効回答数は121名です。

Q. セミナーはいつ開催されましたか？

無料オンラインセミナーは2026年3月5日に開催されました。

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