２０日、甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で、竜舞を披露する人々。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

【新華社敦煌3月21日】中国甘粛省敦煌市で20日（旧暦2月2日）、春の農耕の始まりを告げる伝統的な祝日「竜抬頭」（竜が頭を上げる意）を迎え、竜舞や獅子舞など多彩な民俗行事が行われた。

２０日、甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で踊りを披露する人々。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

２０日、甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で、獅子舞を披露する人々。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

２０日、甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で、竜舞を披露する人々。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

２０日、甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で、獅子舞を披露する人々。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

２０日、甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で踊りを披露する人々。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

２０日、甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で獅子舞と触れ合う観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

２０日、甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で、獅子舞を披露する人々。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）