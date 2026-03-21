女優・広瀬すず(27)が、14日放送のTOKYO FM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）にパーソナリティーとして出演。「再会できてよかったなと思える」同世代の女優を明かした。

この日のゲストは、2013年のフジテレビ系ドラマ「幽かな彼女」で共演して以来、プライベートでも仲の良いという女優の飯豊まりえ（28）。

飯豊は「たまに花ちゃん、杉咲花ちゃんとご飯を食べたりするんだけど」と、2人と2015年の日本テレビ系ドラマ「学校のカイダン」で共演した杉咲花（28）の名を挙げた。

飯豊と杉咲は2人ともカメラ好きで、当時も撮影現場で「お互いに撮り合ったり」という思い出話も。

「共演、あれから誰かとしてたりする？」と聞かれた広瀬は「花ちゃん」と、昨年杉咲、清原果耶とともにトリプル主演を務めた映画「片思い世界」で共演したと語った。

広瀬は「10年ぶりとかに会ってご飯行って“何しゃべる？”ってテンションだったり。会ってなさすぎて、共通のものとかことが何かも、もはやわからない」と言いながらも、「それこそよはくじかん来てくれたり。再会できてよかったなと思える友達だし、刺激的な人だよね。凄い素敵だよね」としみじみと語っていた。