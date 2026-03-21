「オーストラリア半端ないな」なでしこJが１点リードも、ホスト国の強さに「フィジカルは相手に分があるから油断出来ない」「カウンター怖いな」など脚光【女子アジア杯】
ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は３月21日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの決勝で、オーストラリア女子代表と対戦している。
なでしこジャパンは17分、浜野まいかのゴラッソで幸先良く先制点を奪取。だが、先制直後はオーストラリアにボールを握られる展開が続く。
フィジカルの強さを活かしたカウンターも仕掛けてくる開催国の強さに、SNS上では以下のような声が上がっている。
「オーストラリア強いな」
「オーストラリア半端ないな」
「サム・カーやっぱり強い」
「オーストラリアはフィジカルで優位あるのにビルドアップもしっかりしてる」
「オーストラリアが押している」
「カウンター怖いな」
「フィジカルは相手に分があるから油断出来ない」
また“敵地”でのゲームだけに「オーストラリアが持つと歓声が凄いな」「観客多いし歓声もすごい」「超満員だね」といった声も散見された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】先制は日本！浜野まいかのゴラッソ！
なでしこジャパンは17分、浜野まいかのゴラッソで幸先良く先制点を奪取。だが、先制直後はオーストラリアにボールを握られる展開が続く。
フィジカルの強さを活かしたカウンターも仕掛けてくる開催国の強さに、SNS上では以下のような声が上がっている。
「オーストラリア強いな」
「オーストラリア半端ないな」
「サム・カーやっぱり強い」
「オーストラリアはフィジカルで優位あるのにビルドアップもしっかりしてる」
「オーストラリアが押している」
「カウンター怖いな」
「フィジカルは相手に分があるから油断出来ない」
また“敵地”でのゲームだけに「オーストラリアが持つと歓声が凄いな」「観客多いし歓声もすごい」「超満員だね」といった声も散見された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】先制は日本！浜野まいかのゴラッソ！