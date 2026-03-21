7人組グループ・BTSが21日午後8時、韓国の光化門広場一帯にて行われる『BTS THE COMEBACK LIVE : ARIRANG』を前に、BIGHIT MUSICを通じてコメントを寄せました。

2022年10月の『Yet to Come in BUSAN』以来、約3年5か月ぶりの“完全体”ステージとなるBTS。ライブは、The 5th Album 『ARIRANG』のリリースを記念して企画されたもので、タイトル曲『SWIM』をはじめとする新曲のパフォーマンスをファンの前で初披露します。

19日の公演リハーサル中に足首を負傷したことを公表していたRMさんは、公演を控えた心境について「素晴らしいステージのために練習していたところ、少し負傷してしまった。パフォーマンスはコンディションに合わせて調整するが、可能な範囲内で最善を尽くしたい。何より、公演を待ってくださった方々に良いステージで恩返ししたい」とコメント。

Jinさんは「人生で光化門広場で公演することになるとは思わなかったし、今この瞬間が改めて実感として湧いてきている。これらすべては、多くの方々が一緒に準備してくださったおかげだ。皆さんに感謝の言葉を伝えたい」と感謝の思いをつづりました。

SUGAさんは「ワールドツアーの準備と光化門でのカムバックショーを同時に進めていたため、目が回るほど忙しく過ぎ去った。それだけに、グループ全体が一つの方向に向かって集中した時間であり、意味は大きい。非常に期待している」と語りました。

j-hopeさんは「世界中が見守る大きなイベントだというプレッシャーもあるが、だからこそよりちゃんとやり遂げたいという思いでステージを準備している。久しぶりに一緒に立つステージであるだけに、エネルギーと集中力を最後まで維持したい」と決意を告白。

Jiminさんは「期待している分、正直に言えば焦る気持ちもある。それでも久しぶりにファンの方々と会う場なので、ワクワクする方が大きい。ステージでその感情がしっかり伝わるよう、最後まで集中する」と意気込みました。

そして、ライブの注目ポイントについてVさんは「光化門が背景として鮮明に映り込むキューブが、最も注目すべき部分だ。その空間でステージができること自体が光栄であり、特別に感じられる」とコメント。

Jung Kookさんは「ステージが3つのエリアに分かれており、曲の構成も新しく準備した部分が多い。全体の流れに沿って見ていただければ、より公演を楽しめると思う」と語りました。