19日に開幕した春の選抜高校野球大会に、3年ぶりに出場する「長崎日大高校」。

持ち前の粘り強さで、16年ぶりの甲子園での白星を目指します。

3年ぶり5回目のセンバツ出場を決めた、長崎日大高校野球部。

甲子園の出場は春夏合わせて13回、県内屈指の実力校です。

3月6日に行われた組み合わせ抽選会で、長崎日大は大会4日目、22日の1回戦で5年連続9回目の出場となる「山梨学院高校」との対戦が決まりました。

関東王者の強豪を率いるのは、2009年に清峰をセンバツの頂点に導いた吉田 洸二監督です。

（山梨学院 菰田 陽生 主将）

「長崎日大は繋いでくる野球だと思うが、自分たちもその部分では負けないように、繋がりや団結力で勝ちたい」

（長崎日大 梶山 風岳 主将）

「投手 バッターともにすべていい選手がいると思う。最後まであきらめず甲子園で校歌を歌う」

直近の2大会は、いずれも初戦で涙をのんだ長崎日大。

今大会では、勝利を挙げ「甲子園で校歌を歌う」ことを目標の1つに掲げています。

チームの持ち味は「粘り強さ」。

（長崎日大 平山 清一郎 監督）

「県大会から僅差のゲームがずっと続いて、最後まで諦めの悪い、粘り強さが今年のチームの特徴」

優勝した去年秋の県大会は、準々決勝から3試合連続で逆転勝ち。

九州大会決勝では、のちに明治神宮大会で優勝した福岡の強豪「九州国際大付属」に敗れましたが、その差はわずかに1点。

過去最高に並ぶ、準優勝に輝きました。

（梶山 風岳 主将）

「プレーとしては力がないので、自分たちの持ち味である仲の良さで、最後まで諦めないところが自分たちの野球」

守備からリズムを作るチームの中心は、エースの古賀 友樹投手です。

185センチの長身から投げ下ろす伸びのあるストレートと、縦に鋭く落ちるカーブを武器に、九州大会決勝では7回まで無失点で抑え、8奪三振の好投を見せました。

（古賀 友樹 投手）

「真っ直ぐの球速もカーブのキレもちょっとずつ良くなっているので、バッティングに繋がるように守備から自分が流れを作って、抑えて勝ちたい」

攻撃の中心となるのは、川鍋 伶恩(れん)選手。

183センチと恵まれた体格のスラッガーで、パワーを生かした長打力が光ります。

九州大会決勝では先制のタイムリーを放つなど、チームに貢献しました。

（川鍋 伶恩 選手）

「期待されていると思うので、自分の力を存分に発揮しホームランを一本打って、全国的にも注目されるようなバッターになりたい」

九州大会決勝は、守りのミスから逆転を許したこともあり、センバツに向けて守備の強化に取り組んでいます。

（平山 清一郎 監督）

「守りのチームなので、僅差のゲームを物にできたのもしっかり守れてたというところがあると思う。それが最後の最後に乱れてしまったことが敗因だったと思う。」

（選手）

「シートノック一発目からできるように、しっかり一球、一球、処理する」

どんな状況でも送球ミスをしないよう、体勢を変えながら4種類のキャッチボール。

シートノックの前には捕球や足の運び方、投球動作を丁寧に確認するなど、基礎を固めてきました。

（川鍋 伶恩 選手）

「打球に対する1歩目の速さが速くなったと感じたり、チーム全体的にもエラーが減ったり、皆のスローイングの安定さは増している」

そして今回のセンバツにひときわ強い思いで臨むのが、レフトを守る竹内 剛 選手です。

1年生の時からレギュラー入りしていましたが、県大会準々決勝の試合中に右肩を脱臼。

決勝や九州大会は、応援席からチームを鼓舞してきました。

（竹内 剛 選手）

「野球がいきなりできなくなって、苦しい部分はあった」

この冬は食事面を改善するとともに、筋トレでパワーアップを図り、ベンチプレスはそれまでより25キロ上回る「90キロ」まで上げられるようになりました。

（記者）

「成長を感じますか？」

（竹内 剛 選手）

「はい、だいぶ。鏡見ると感じる」

3月7日に行われた熊本「有明高校」との練習試合。

復帰したこの日はノーヒットに終わりましたが、センバツではグラウンドでチームへの貢献を誓います。

（竹内 剛 選手）

「低めの変化球に手を出してしまったので、そこは我慢できるようにしないと、と思った。甲子園は昔から憧れの舞台なので、思い切りやりたい」

2010年の夏の甲子園以来、聖地での勝ち星が遠のいている 長崎日大。

守備からリズムを作る粘り強い野球で、16年ぶりの甲子園での勝利を目指します。

（梶山 風岳 主将）

「まずは先制点を大事にして、自分たちのペースで試合を進めたい。たくさんの方にいつも支えてもらっているので、感謝の気持ちを忘れずプレーしたい」