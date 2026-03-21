【センバツ】長崎日大「持ち味は粘り強さ」 聖地で“16年ぶりの校歌斉唱”を誓う《長崎》
19日に開幕した春の選抜高校野球大会に、3年ぶりに出場する「長崎日大高校」。
持ち前の粘り強さで、16年ぶりの甲子園での白星を目指します。
3年ぶり5回目のセンバツ出場を決めた、長崎日大高校野球部。
甲子園の出場は春夏合わせて13回、県内屈指の実力校です。
3月6日に行われた組み合わせ抽選会で、長崎日大は大会4日目、22日の1回戦で5年連続9回目の出場となる「山梨学院高校」との対戦が決まりました。
関東王者の強豪を率いるのは、2009年に清峰をセンバツの頂点に導いた吉田 洸二監督です。
（山梨学院 菰田 陽生 主将）
「長崎日大は繋いでくる野球だと思うが、自分たちもその部分では負けないように、繋がりや団結力で勝ちたい」
（長崎日大 梶山 風岳 主将）
「投手 バッターともにすべていい選手がいると思う。最後まであきらめず甲子園で校歌を歌う」
直近の2大会は、いずれも初戦で涙をのんだ長崎日大。
今大会では、勝利を挙げ「甲子園で校歌を歌う」ことを目標の1つに掲げています。
チームの持ち味は「粘り強さ」。
（長崎日大 平山 清一郎 監督）
「県大会から僅差のゲームがずっと続いて、最後まで諦めの悪い、粘り強さが今年のチームの特徴」
優勝した去年秋の県大会は、準々決勝から3試合連続で逆転勝ち。
九州大会決勝では、のちに明治神宮大会で優勝した福岡の強豪「九州国際大付属」に敗れましたが、その差はわずかに1点。
過去最高に並ぶ、準優勝に輝きました。
（梶山 風岳 主将）
「プレーとしては力がないので、自分たちの持ち味である仲の良さで、最後まで諦めないところが自分たちの野球」
守備からリズムを作るチームの中心は、エースの古賀 友樹投手です。
185センチの長身から投げ下ろす伸びのあるストレートと、縦に鋭く落ちるカーブを武器に、九州大会決勝では7回まで無失点で抑え、8奪三振の好投を見せました。
（古賀 友樹 投手）
「真っ直ぐの球速もカーブのキレもちょっとずつ良くなっているので、バッティングに繋がるように守備から自分が流れを作って、抑えて勝ちたい」
攻撃の中心となるのは、川鍋 伶恩(れん)選手。
183センチと恵まれた体格のスラッガーで、パワーを生かした長打力が光ります。
九州大会決勝では先制のタイムリーを放つなど、チームに貢献しました。
（川鍋 伶恩 選手）
「期待されていると思うので、自分の力を存分に発揮しホームランを一本打って、全国的にも注目されるようなバッターになりたい」
九州大会決勝は、守りのミスから逆転を許したこともあり、センバツに向けて守備の強化に取り組んでいます。
（平山 清一郎 監督）
「守りのチームなので、僅差のゲームを物にできたのもしっかり守れてたというところがあると思う。それが最後の最後に乱れてしまったことが敗因だったと思う。」
（選手）
「シートノック一発目からできるように、しっかり一球、一球、処理する」
どんな状況でも送球ミスをしないよう、体勢を変えながら4種類のキャッチボール。
シートノックの前には捕球や足の運び方、投球動作を丁寧に確認するなど、基礎を固めてきました。
（川鍋 伶恩 選手）
「打球に対する1歩目の速さが速くなったと感じたり、チーム全体的にもエラーが減ったり、皆のスローイングの安定さは増している」
そして今回のセンバツにひときわ強い思いで臨むのが、レフトを守る竹内 剛 選手です。
1年生の時からレギュラー入りしていましたが、県大会準々決勝の試合中に右肩を脱臼。
決勝や九州大会は、応援席からチームを鼓舞してきました。
（竹内 剛 選手）
「野球がいきなりできなくなって、苦しい部分はあった」
この冬は食事面を改善するとともに、筋トレでパワーアップを図り、ベンチプレスはそれまでより25キロ上回る「90キロ」まで上げられるようになりました。
（記者）
「成長を感じますか？」
（竹内 剛 選手）
「はい、だいぶ。鏡見ると感じる」
3月7日に行われた熊本「有明高校」との練習試合。
復帰したこの日はノーヒットに終わりましたが、センバツではグラウンドでチームへの貢献を誓います。
（竹内 剛 選手）
「低めの変化球に手を出してしまったので、そこは我慢できるようにしないと、と思った。甲子園は昔から憧れの舞台なので、思い切りやりたい」
2010年の夏の甲子園以来、聖地での勝ち星が遠のいている 長崎日大。
守備からリズムを作る粘り強い野球で、16年ぶりの甲子園での勝利を目指します。
（梶山 風岳 主将）
「まずは先制点を大事にして、自分たちのペースで試合を進めたい。たくさんの方にいつも支えてもらっているので、感謝の気持ちを忘れずプレーしたい」