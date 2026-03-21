22日(日)から23日(月)にかけて、低気圧や前線の影響で九州を中心に西日本で雨が降り、強まるところもあるでしょう。

22日午後9時の予想天気図です。九州の西の海上に低気圧があり、前線を伴っています。九州など西日本で暖かく湿った空気が流れ込み雨が降る見込みです。

23日午前9時の予想天気図では、低気圧は東南東方向に進むでしょう。23日の午前中は東海や関東などで雨雲がかかるところがありそうです。

22日の雨と風の予想ですが、午前中は九州の一部の地域で雨が降るでしょう。

22日の昼過ぎからは、次第に雨雲が広がり、九州や中国・四国で雨が降る見込みです。夕方から夜遅くにかけては、九州南部で雨の降り方が強まるところがありそうです。

23日も未明から明け方にかけては九州などで雨が残りそうです。午前中は東海や関東でも雨の降るところがあるでしょう。

22日は、九州から次第に雨が降るでしょう。近畿では夜に雨が降り出すところがありそうです。

九州では、22日の昼過ぎから本格的に雨が降る見込みです。九州南部で夜遅くにかけて雨脚が強まるところがありそうです。