女優・広瀬すず(27)が、14日放送のTOKYO FM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）にパーソナリティーとして出演。25歳を過ぎて実感することを明かした。

この日のゲストは、2013年のフジテレビ系ドラマ「幽かな彼女」で共演して以来、プライベートでも仲の良いという女優の飯豊まりえ（28）。

こだわっているものはあるか？と聞かれた広瀬が「別にない。我慢しないとか、それくらいかな」と答えると、飯豊は「我慢しないでそのきれいな肌、保てるわけ？」と驚いた。

すると広瀬は「最近、大変じゃない？凄い、年齢なのかな…」と言い、飯豊が「曲がり角？ついに来た？」と言うと、広瀬が「こんなに私、ゆらぐ？みたいなくらい…」と明かした。

同じ1998年生まれの飯豊も「わかる！25歳を超えて！日焼けとかも怖いもんね」と言うと、広瀬も「ちょっと変わるよね」とうなずいた。さらに「今まで通りのままではもちろんいかないからさ。昔よりは情報量は増えたかも、。いろんなことに対しての。美容もそうだし、生活に対しても、お仕事に対しても、情報量が圧倒的に増えて、それでいいなと思うから。いいなと思った物はマネするけど、やり続ける気力は、私はわりと失われちゃうタイプ。同じ事をずっとが飽きちゃうんだよね。手を抜くところは手を抜くし…」と語った。