◆オープン戦 ＤｅＮＡ７―１西武（２１日・ベルーナＤ）

西武の２年目右腕・篠原響投手（１９）の勝利の方程式入りの可能性が高くなってきた。

今試合は５点ビハインドの９回から５番手として登板。２死三塁から柴田に中前適時打を浴びて１点を失い、「シーズンでもし抑えをやるんだったら得点圏で１点取られたらダメだと思うので、ヒット打たれたら点が入るって分かってるところでは打たれたくない」と悔しさをあらわにした。だが、後続は断ち、さらなる追加点は許さず。試合後、西口監督が「今のところそうですね。早い段階からそういう方向で行こうとは決めてた」と勝利の方程式の一角を担わせる考えを明らかに。右腕自身も「（中継ぎを）やるからには大事なところで行きたいなとは思ってる」とリリーフとして迎える２年目への決意を明かした。

篠原は福井工大福井から２４年ドラフト５位で西武に入団。昨季は先発として２試合に登板したが、昨季守護神を務めた平良が先発に再転向、勝ちパターンとして４９試合に登板した山田がコンディション不良で出遅れというチーム状況もあり、今春は中継ぎとしての登板が続いていた。