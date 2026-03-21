20日未明、三重県の新名神高速道路で、大型トラックが渋滞の列に追突して6人が死亡した事故で、6人はいずれも三重県外在住とみられていますが、現在も身元の特定には至っていません。

【写真を見る】新名神高速の6人死亡の多重事故 6人はいずれも三重県外在住か 依然として身元の特定に至っておらず 大型トラック運転手の容疑者の女の勤務先などに家宅捜索

（CBC中道記者）「水谷容疑者が留置施設から出てきました。ゆっくりと車に乗り込みます」

警察は21日午後、大型トラックを運転していた、広島県安芸高田市の水谷水都代容疑者（54）を過失運転致死の疑いで送検しました。

この事故は20日午前2時20分頃、三重県亀山市の新名神高速下り線で、大型トラックが乗用車2台や大型トレーラーを巻き込む追突事故を起こしたもので、子ども3人を含む6人が死亡しました。

死亡した6人はいずれも三重県外在住とみられ、警察が身元の確認を進めています。

警察は21日、水谷容疑者が勤務していた広島市の運送会社や関係先に家宅捜索に入り、運行記録などを押収し、追突事故を起こした原因を詳しく調べています。