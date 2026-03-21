【義母サブスク？合鍵にキレた俺】ランチ中に義母から電話「合鍵使います！」＜第1話＞#4コマ母道場
義母が合鍵を使って、勝手に家に入っていたら……？ 嫁姑問題では、よく耳にするトラブルですよね。けれど今回のケースは少し違います。合鍵を使って家に入ってしまったのは、なんと妻の実母。しかも、旦那さんが不在のときでした。怒りをあらわにする旦那さんに対し、妻は何を思い、どう答えるのでしょうか。
第1話 勝手に合鍵を使うなんて許さない！！！【ケンタの気持ち】
【編集部コメント】
あらら〜……。冒頭から何やら不穏な空気ですね。今回のお話の主人公は、ケンタさんとリカさん夫婦。元気いっぱいの長男ハヤトくん（9歳）と次男カイトくん（7歳）と暮らしています。自宅に入ってきたのは、リカさんのお母さん。自宅の合鍵を旦那さんがお義母さんに渡してしまって……なんていう話はママスタセレクトでもよく話題に上がりますが、今回はその逆パターン。ママが旦那さんに断りもなくお母さんに合鍵を渡して、さらに勝手に使用されたら、旦那さんだっていい気はしませんよね？ さて、物語はどう進んでいくのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第1話 勝手に合鍵を使うなんて許さない！！！【ケンタの気持ち】
【編集部コメント】
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙