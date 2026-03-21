◆オープン戦 ソフトバンク５―７広島（２１日・みずほペイペイドーム）

普段通りの快音が響いた。ソフトバンク・近藤が、「３番・右翼」でＷＢＣ後、初出場。初回２死の初打席で右翼フェンス直撃の二塁打を放つと、１―０の３回無死一、三塁では中犠飛で打点を挙げた。「しっかりスイングをかけられたのは良かった」と、うなずいた。

ＷＢＣはスタメンを外れた準々決勝で敗退した。自身は高めの速球を捉えられるように上体を高く保つ新フォームで臨んだが、１３打数無安打と苦しんだ。それでも、チームに合流した１９日には「まだまだ可能性があるのかなと思えた」と顔を上げ、バットを振り込んで調整。この日は昨季と同様に屈伸運動は行うが、上体は低すぎないフォームで挑んだ。

５回先頭は右飛に倒れたものの、「どこがずれてる、どこがいい、悪いはスイングしないと分からない」と、３打席いずれも初球から強振した。「微調整は必要」と試行錯誤を続けていく近藤に、小久保監督は「全然、何の心配もしていません」と信頼は不変だ。通算１３７９安打、打率３割７厘の成績を残していても、進化を止めない向上心。描く２８年ロス五輪出場に向けて、結果を追い求め続ける。（森口 登生）