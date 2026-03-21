「ゴラッソすぎる」エリア外から右足一閃！ なでしこ浜野まいかの衝撃弾にファン驚嘆！ 「鳥肌立った」「シュートうまいな」【女子アジア杯】
圧巻の得点だ。
ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは現地３月21日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの決勝で、ホスト国のオーストラリア女子代表と対戦している。
日本は17分に先制に成功。スコアラーは浜野まいかだ。ペナルティアーク付近左で長谷川唯からパスを受けると、右足を一振り。強烈な一撃をゴール右に突き刺してみせた。
準決勝の韓国戦（４−１）でも、ゴールを決めた21歳のMFがまたも結果を残した。SNS上では「ゴラッソすぎる」「シュートうまいな」「振り向きざまでのボールタッチ」「鳥肌立った」「あそこでシュートを撃って決めるストライカー」「とんでもないゴールだった」などの声が上がっている。
アジアの頂点に向けて、日本が浜野のゴールで幸先の良いスタートを切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】トラップから右足一閃！ 浜野まいかの衝撃弾！
ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは現地３月21日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの決勝で、ホスト国のオーストラリア女子代表と対戦している。
日本は17分に先制に成功。スコアラーは浜野まいかだ。ペナルティアーク付近左で長谷川唯からパスを受けると、右足を一振り。強烈な一撃をゴール右に突き刺してみせた。
準決勝の韓国戦（４−１）でも、ゴールを決めた21歳のMFがまたも結果を残した。SNS上では「ゴラッソすぎる」「シュートうまいな」「振り向きざまでのボールタッチ」「鳥肌立った」「あそこでシュートを撃って決めるストライカー」「とんでもないゴールだった」などの声が上がっている。
アジアの頂点に向けて、日本が浜野のゴールで幸先の良いスタートを切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】トラップから右足一閃！ 浜野まいかの衝撃弾！