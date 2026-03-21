INI髙塚大夢、オリジナル楽曲「またどこかで」のMV公開！スタイリストとして夢を叶えた主人公を熱演

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INIの公式YouTubeチャンネルで展開されているメンバープロデュース企画「INI STUDIO」にて、高塚大夢（「高」は、はしごだかが正式表記）のオリジナル楽曲「またどこかで」のMVが公開された。

■マルシィ吉田右京が楽曲提供

3月17日に配信リリースされた「またどこかで」は、マルシィ・吉田右京が作詞作曲を手掛けた初の提供曲。時間が経っても色褪せることのない想いや、何気ない瞬間に蘇る様々な記憶に寄り添いながら、切なくもどこか温かいラブソングで、トオミ ヨウが編曲を担当。ストリングスが美しい旋律を奏で、生楽曲のふくよかさがメロディの良さを最大限に引き出している。

高塚と吉田右京は過去にINIの冠ラジオ番組『From INI』や、2025年3月に開催されたINI冠番組発のイベント『INITIME MUSIC LIVE』などでの共演をきっかけに親交を深め、今回の楽曲提供に至った。

また、高塚と吉田は今週、コラボインスタライブも実施。今作の楽曲制作における裏話やふたりの何気ない普段の会話が垣間見え、その親交の深さが伺えた。

このたび公開されたMVでは、楽曲の世界観からドラマ脚本が描かれており、ひとりの役者として高塚自身が主人公を熱演。

スタイリストとして夢を叶えた主人公が、かつてともに過ごした恋人との記憶と向き合いながら、現在の自分へと辿り着くまでの過程を描いたストーリーが描かれる。

過去と現在が交差するストーリーのなかで、繊細な感情を描き出した本作。情緒たっぷりに表現した歌声はもちろん、その細やかな表情に注目だ。

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■リリース情報

2026.03.17 ON SALE

HIROMU（高塚大夢）

DIGITAL SINGLE「またどこかで」

2026.04.22 ON SALE

INI

SINGLE「PULSE」

【画像】「またどこかで」の配信ジャケット

■関連リンク

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https://ini-official.com/