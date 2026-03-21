アラビア湾をホルムズ海峡に向けて航行する貨物船/AP

（CNN）ホルムズ海峡を航行する石油・液化天然ガス（LNG）タンカーは、世界の供給量の約20%を輸送している。しかしペルシャ湾沿岸諸国にとって、この海峡は単なるエネルギー輸送路以上の意味を持つ。それは食料の供給ルートでもあり、その輸送を生命線とする地域の人口は1億人を超える。

現在、米国とイスラエルによるイランとの戦争がこの重要な海域を麻痺（まひ）させているため、地域への食料供給にも大きな負担がかかっている。

厳しい気候の湾岸諸国で生活していくのは並大抵のことではない。現地の夏の気温は50度超。各国の飲料水のほとんどは海水淡水化プラントを活用して海から入手しているが、耕作可能地は少なく、食料はその大半を海外からの輸入で賄わざるを得ない。

サウジアラビアは80%以上、アラブ首長国連邦（UAE）は90%前後、カタールは約98%の食料が輸入頼みだ。イラクにおいても、主要河川二つにアクセスできるにもかかわらず、食料輸入の大部分はホルムズ海峡を経由している。

合計すればこの地域への食料輸送の大部分がホルムズ海峡を通過することになる。しかし現在、この海峡は商船への攻撃により事実上封鎖されている。

水路が事実上閉鎖されたため、食料輸送業者は代替ルートの確保に奔走している。ただ代替ルートはコストが高く、物流面で大きな負担がかかる上、失われた輸送量を完全に補うことはできない。そのため消費者が価格の上昇と選択肢の減少に直面する懸念が浮上している。