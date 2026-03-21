決意の投稿は“ベビーターン”のフラグ？ 圧巻ビジュアルを見せつける人気日本人女子レスラーの最新ポートレートショットに多くの反響が寄せられている。

【画像】圧巻ビジュアルを見せつける、日本人美女の最新ポートレート（2枚目）

WWE女子スーパースターのカイリ・セインが17日、自身のインスタグラムを更新。美しいビジュアルと肉体が映える最新ポートレートを公開した。

公開された写真は、デニムジャケットを羽織り、白のロングブーツを合わせたスタイリッシュな一枚だ。柔らかな日差しが差し込む中で、鍛え上げられたしなやかな肉体美が際立っており、プロレスラーとしての力強さとモデルのような華やかさを完璧に融合させている。この投稿は世界中のファンから圧倒的な支持を受け、公開からわずか数日で20.5万件以上の「いいね！」を記録する大反響となっており、WWEドイツ公式アカウントも画像を引用するなど、世界中で話題となっている。

この圧巻の仕上がりには、WWEの同僚たちも驚きを隠せない。カイリの投稿にはジェイド・カーギルを筆頭に、マキシン・デュプリやスカーレットといったトップスターたちが、彼女の名前を叫ぶような「KAIRI!!!!!!!!!!」というコメントを次々と投稿。これは、タッグパートナーであるアスカがカイリを呼びつける定番のやり取りが「ミーム（流行）」化したもので、バックステージでの彼女の人気の高さが改めて証明された形だ。

この投稿に対し、ファンからは「可愛いにも程がある」「素晴らしいよプリンセス」「ちょっと待って、美人すぎる」といった熱狂的な反響が寄せられている。

カイリはこの投稿に「Trust.（信頼）」と一言メッセージを添えた。自身の信念、あるいはパートナーやファンとの強い絆を象徴するような言葉は、今後の王座戦線を見据えた彼女の強い決意を感じさせる。アスカとの関係性からたびたび“ベビーターン”の噂が絶えない彼女だが、“祭典”レッスルマニアを目前に動きはあるのか、注目だ。

Ⓒ2026 WWE, Inc. All Rights Reserved