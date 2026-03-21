米データ分析会社が注目

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手の身長“逆サバ読み”に注目が集まっている。昨季から1インチ（約2.5センチ）身長が高くなっており、日本のファンは「大谷さん、まだまだ成長期」と驚いている。

米データ分析会社「コディファイ・ベースボール」公式Xが1枚の画像を掲載。昨年と今年の大谷のMLB公式サイトのプロフィールを並べ、身長欄が6フィート3インチ（約192センチ）から6フィート4インチ（約195センチ）に変化していることに脚光を浴びせた。

メジャーリーグは今季からABS（ハイテク機器でのストライク・ボール判定）によるチャレンジ制度が導入される。ストライクゾーンの高低は身長に応じて変わるため、背が低い方が必然的にストライクゾーンも狭くなり、打者にとっては有利になる。MLB公式サイトでは多くの選手の身長に昨季から変化がみられている。

ネット上の日本のファンからは「逆パターンあるんだ」「これ笑った」「身長が伸びてるって何事！？」「実際はABS導入で機構側が、より正確に測ったんだろうけど、結果として、大谷が身長をサバ読んでましたというのは面白い」「大谷さん、まだまだ成長期」「厳格な体格測定で身長が下方修正される選手が続出というのにオオタニサンったら」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）