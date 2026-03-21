新日本プロレス春の最強決定トーナメント「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ（ＮＪＣ）」は２１日長岡大会で決勝戦が行われ、「ユナイテッド・エンパイア（ＵＥ）」のカラム・ニューマン（２３）が上村優也（３１）を撃破し、初優勝を飾った。

一進一退の攻防が動いたのは２０分過ぎだった。上村のカンヌキスープレックスを逃れたカラムは、急所攻撃から必殺のプリンスズカース（ブラディサンデー）を発射。これをカウント２で返されると、エクスカリバーから再びプリンスズカースをさく裂させたが、これでも３カウントは奪えない。

驚異の粘りを見せる上村からは、ジャーマンスープレックスを皮切りに反撃を許す。ドラゴンスープレックスホールド、投げ捨て式カンヌキスープレックス、さらにはダイビングボディープレスと立て続けの猛攻にさらされた。

しかし、カラムも譲らない。ライオンズ・シャイナー（ダイビングボディーアタック）をカウンターのトラースキックで迎撃して再逆転。ショートレンジラリアートから最後は新技ＭＡＫＥ ＷＡＹ（変型スクラップバスター）で激闘に終止符を打った。

２３歳６か月の若さで出場２４選手の頂点に立ったカラムは、オカダ・カズチカ（現ＡＥＷ）が保持していたＮＪＣの最年少記録を更新。ＵＥのメンバーが集結した試合後のリング上で「誰よりもこのトーナメントを勝ちたがっていたのは、この俺だ。このユニットは俺のユニットだ。長い間、俺が背負ってきた。俺の帝国だ。そして今、この団体も俺のものだ。この団体の外国人エース…それだけじゃない。今の新日本のエースは俺だ」と勝ち誇った。

ＮＪＣ覇者として４月４日両国大会ではＩＷＧＰヘビー級王者・辻陽太に挑戦する。辻から「カラム、優勝おめでとう。４・４両国でお前を迎え撃つ。覚悟はいいか！」と挑発されると「両国で会おう。その時、お前は他の連中と同じことをするだろう。このプリンスのために道を空けろ。そして王冠にキスをしろ」と豪語した。

若きプリンスが、史上最年少での団体最高峰王座奪取へと突き進む。