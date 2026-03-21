今回紹介するのは、Threadsに投稿された猫と鳩時計のちょっとした戦い。鳩が時計から飛び出すのを待ち続けた猫ちゃん。しかし、いざ出てきたとき、襲い掛かると思いきや…。投稿はThreadsにて、45万回以上表示。いいね数は1.8万件を超えたそうです。

【写真：鳩が時計から出てくるのを待ち続ける猫→時間になると…想定外の『結末』に爆笑】

鳩時計の鳩をこてんぱんにしたくて…

今回、Threadsに投稿したのは「Nao Hayashi」さん。登場したのは、猫のたくみちゃんです。

投稿主さんによると、たくみちゃんは鳩時計が定時になると出てくる鳩に興味津々だった模様。その日は朝9時に出てくる鳩を8時から近くで待ち続けていたそうです。

時計の前で鳩が出てくるのを待ち続け約1時間。ついに9時になり鳩が出てきたとき、たくみちゃんはというと…動く鳩をジィーっと見つめ、戻っていく様子もただ見ていたそうです。きっと多くの方が「いや、襲わないんかい！」と思われたことでしょう。

ちなみに、たくみちゃんは別の日も鳩時計に挑んでいた模様。あるときは睡魔に負けて決戦のチャンスを逃し、あるときは時計より高い位置でスタンバっていたりと日々、頑張っているようです。

鳩時計と戦う猫のたくみちゃんに猫好きたちもほっこり

鳩時計と微笑ましい戦いを繰り広げているたくみちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「結構長いこと待ってるの可愛い」「こてんぱんは、どうしたw」「決戦の時なのに、見入っちゃって鳩が戻っちゃうの、ボーッと見てるの可愛すぎる」などの声が多く寄せられていました。どうやら、多くの方がたくみちゃんと鳩時計の戦いを見て心癒されたようですね。

Threadsアカウント「Nao Hayashi」では、たくみちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。別の日のたくみちゃんVS鳩時計の様子も投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「Nao Hayashi」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。